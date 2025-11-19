درخشش فیلمسازان جوان هرمزگان در چهاردهمین جشنواره فیلم و عکس اردیبهشت
به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، فیلمسازان جوان و خلاق هرمزگان در چهاردهمین جشنواره فیلم و عکس «اردیبهشت» که از ۲۴ تا ۲۷ آبان در بندرعباس برگزار شد، در بخشهای مختلف این رویداد ملی خوش درخشیدند و موفق به کسب چند جایزه مهم شدند.
در بخش ملی مستند، بهروز عباسی، مستندساز و فیلمساز برجسته هرمزگانی، با مستند «میناب مینوسرشت» توانست مقام سوم این بخش را به خود اختصاص دهد. عباسی همچنین برای فیلم تجربی «لاکی» جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران را دریافت کرد. فیلم «لاکی» اثری تجربی و شهودی است که نگاهی نمادین به صنعتی شدن و جامعه سرمایهداری امروز دارد و الهامگرفته از شخصیت «لاکی» در نمایشنامه «در انتظار گودو» نوشته ساموئل بکت است.
در همین بخش، فواد زائری، تدوینگر و فیلمساز هرمزگانی، برای تدوین این فیلم موفق به دریافت جایزه بهترین تدوین شد. «لاکی» همچنین در بخش تجربی به عنوان فیلم مورد تقدیر جشنواره شناخته شد.
در ادامه، هما امینی، فیلمساز جوان اهل قشم، برای فیلم تجربی «در سایهی رؤیا» مورد تقدیر قرار گرفت. این اثر با بازی پریا جاهد و تهیهکنندگی سعید دادیزاده، روایت انسانی است که میان روزمرگی و آرزوهایش گرفتار شده و تلاش میکند رویای خود را در دل واقعیت زنده نگه دارد.
همچنین فیلم کوتاه «کوگوش» ساخته امیر آبشناس، هنرمند و طراح گرافیک هرمزگانی، در بخش تجربی مورد تقدیر قرار گرفت. آبشناس با بیش از ۱۲ سال فعالیت در حوزه تئاتر و طراحی، در این اثر به مفهوم «شنیدهنشدن» و فریاد خاموش انسان پرداخته است؛ فیلمی که پیشتر نیز در جشنواره ۱۲۰ ثانیهای خلیج فارس شایسته تقدیر شده بود.
در بخش داستانی، محمد جامهشورانی، بازیگر و فیلمساز جوان هرمزگانی، با فیلم کوتاه «و هنوز که برگردد...» تندیس جشنواره و لوح تقدیر بهترین فیلم داستانی را از آن خود کرد. همچنین جایزه بهترین فیلمنامه بهطور مشترک به سعید دادیزاده و محمد جامهشورانی اهدا شد. این اثر در عین حال از نگاه تماشاگران نیز به عنوان بهترین فیلم داستانی تقدیر شد.
فیلم «و هنوز که برگردد...» پیشتر نیز در چندین جشنواره داخلی و بینالمللی به نمایش درآمده و تحسین داوران را برانگیخته است.
لیست کامل برگزیدگان به شرح ذیل است:
برگزیدگان بخش عکس
مجموعه عکس
شایسته تقدیر: محمدرسول مرادی، نادر ناصری
تندیس جشنواره: اصغر بشارتی
تکعکس
شایسته تقدیر: اوستا مینابیان، عدنان نعمتی، رضا فتحیمقدم
نفرات برتر:
نفر سوم: علی طاهری
نفر دوم: الهام افروتن
نفر اول: آرش زارعی
برگزیدگان بخش فیلم (ملی)
نفر سوم: میناب مینو سرشت – کارگردان: بهروز عباسی
نفر دوم: رویای تامی – کارگردان: دلاور دوستانیان
بهترین فیلم ملی: مترسکها میرقصند – کارگردان: محسن شیرزایی
جوایز تخصصی فیلم
بهترین فیلمنامه: و هنوز که برگردد – سعید دادیزاده و محمد جامهشورانی
بهترین تصویربرداری: مستند آذینی – داود مرزیزاده
بهترین تدوین: فیلم تجربی لاکی – فواد زائری
بهترین صداگذاری/صدابرداری: انیمیشن آخ – شقایق معماری
بهترین پژوهش مستند: بدون برگزیده
بهترین فیلم از نگاه داوران: آذینی – محمدرضا رکنالدینی و داود مرزیزاده
بهترین فیلم از نگاه تماشاگران:
داستانی: و هنوز که برگردد – محمد جامهشورانی
مستند: اسدالله – محسن بزمی
تجربی: لاکی – بهروز عباسی
انیمیشن: آخ – شقایق معماری
ملی: میناب مینو سرشت – بهروز عباسی
بخش پویانمایی
بدون برگزیده، همراه با تقدیر از دو اثر:
پویانمایی – کارگردان: نجمه خادمی
آخ – شقایق معماری
بخش فیلم تجربی
لاکی – بهروز عباسی
کو گوش – امیر آبشناس
در سایه رویا – هما امینی
بخش مستند
آذینی – محمدرضا رکنالدینی و داود مرزیزاده
بدینسان زیست – عبدالله خداکریمی
بخش داستانی
تقدیر:
مسیر یک سرخ – اصغر بشارتی
گوزی – بیتا بهزادی
بهترین فیلم داستانی جشنواره:
و هنوز که برگردد – محمد جامهشورانی