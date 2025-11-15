دستگیری ضارب ٢ شهروند توسط پلیس شیراز
فرمانده انتظامی شیراز از دستگیری عامل ضربوجرح دو شهروند در این شهرستان خبر داد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ اسماعیل زراعتیان، اظهار داشت: در پی اعلام به مرکز فوریتهای پلیسی ١١٠ مبنی بر نزاع و درگیری در یکی از خیابانهای شیراز، بلافاصله ماموران انتظامی کلانتری "٣٢ گلشن" به محل مورد نظر اعزام شدند.
وی افزود: با حضور ماموران در محل درگیری و در بررسیهای دقیق مشخص شد، به دلیل اختلافات قبلی چند نفر با سلاح سرد با یکدیگر درگیر شده که منجر به مصدومیت دو نفر از طرفین دعوا شده است که با حضور عوامل گشت و اقدامات پلیسی، ضارب دستگیر و به مقر انتظامی انتقال داده شد.
فرمانده انتظامی شیراز با بیان اینکه متهم تحویل مرجع قضایی شد، با هشدار به افراد مخل نظم و امنیت و تاکید بر اینکه شهروندان برای حل مشکل و اختلافهای خود از راههای قانونی اقدام کنند، اظهار داشت: پلیس بهمنظور ایجاد امنیت اجتماعی مردم در سطح جامعه، با تمام توان و بهصورت شبانهروز تلاش میکند و از شهروندان درخواست میشود در صورت مشاهده هرگونه ناهنجاری مراتب را از طریق تلفن ١١٠ به پلیس اطلاع دهند.