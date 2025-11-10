قطع پای کولبر ۴۰ ساله بر اثر انفجار مین در مرز نوسود

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، بر اساس گزارش‌های محلی، این شهروند هنگام تردد در مسیرهای مرزی با مین عمل‌نکرده برخورد کرده و بر اثر شدت انفجار، از ناحیه مچ پای راست دچار قطع عضو شده است.

این حادثه بار دیگر ضرورت تسریع در روند پاکسازی کامل مناطق آلوده به مین در نواحی مرزی استان کرمانشاه را یادآور می‌شود؛ موضوعی که همچنان جان بسیاری از شهروندان را تهدید می‌کند.

