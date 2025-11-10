خبرگزاری کار ایران
قطع پای کولبر ۴۰ ساله بر اثر انفجار مین در مرز نوسود

قطع پای کولبر ۴۰ ساله بر اثر انفجار مین در مرز نوسود
تداوم خطر در مناطق آلوده به مین کرمانشاه

بر اثر انفجار مین به‌جا مانده از دوران جنگ تحمیلی در مرز شوشمی از توابع نوسود، یک کولبر ۴۰ ساله دچار قطع عضو شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه،  بر اساس گزارش‌های محلی، این شهروند هنگام تردد در مسیرهای مرزی با مین عمل‌نکرده برخورد کرده و بر اثر شدت انفجار، از ناحیه مچ پای راست دچار قطع عضو شده است.

این حادثه بار دیگر ضرورت تسریع در روند پاکسازی کامل مناطق آلوده به مین در نواحی مرزی استان کرمانشاه را یادآور می‌شود؛ موضوعی که همچنان جان بسیاری از شهروندان    را تهدید می‌کند.

 

