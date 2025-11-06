استاندار:
نیروی انسانی فرهیخته و ماهر مهمترین دارایی و سرمایه استان مرکزی است
استاندار مرکزی به جایگاه ممتاز این استان در حوزههای صنعت و کشاورزی و صادرات غیرنفتی اشاره کرده و گفت: استان مرکزی به عنوان پایتخت صنعت کشور، دارای متنوعترین تولیدات صنعتی است و در صنایع مادر، رتبه دوم کشور را دارد. همچنین با دارا بودن ۵۲ نوع ماده معدنی و ظرفیتهای گسترده کشاورزی، یکی از استانهای تولیدی برجسته کشور به شمار میرود. توجه به ظرفیتهای انسانی، صنعتی و سرمایهگذاری استان میتواند مسیر توسعه پایدار را هموار کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی زندیهوکیلی در همایش وفاق ملی برای سرمایهگذاری و ایران ماهر استان مرکزی که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، افزود: توسعه سرمایهگذاری و آموزشهای مهارتی، محور تحول اقتصادی این استان است. با توجه به ظرفیتهای گسترده استان در حوزههای متعدد خواستار هدایت منابع سرمایهگذاری به سمت پروژههای اولویتدار و تقویت آموزشهای مهارتی برای جوانان هستیم. تا نقش این منطقه در اقتصاد ملی بیش از پیش برجسته سازد.
وی به رکوردشکنی بیسابقه استان در حوزه صادرات غیرنفتی در سال 1403 اشاره کرده و در این رابطه ادامه داد: این استان در سال گذشته رکورد صادرات غیرنفتی خود را شکست. صادرات 1.6 میلیارد دلاری با متوسط ارزش 800 دلار به ازای هر تن، نشاندهنده تولید کالاهای دانشبنیان و دارای ارزش افزوده در استان است. ظرفیتی که باعث توسعه پایدار در استان مرکزی و ارزآوری در منطقه میشود.
استاندار مرکزی از محدود بودن سرمایهگذاریهای بزرگ در استان ابراز ناخرسندی کرده و اظهار داشت: با وجود صنعتی بودن استان مرکزی، تعداد واحدهای سرمایهگذاری بزرگ در این استان بسیار محدود است. در شهرستان اراک که مرکز استان محسوب میشود، تعداد واحدهای بزرگ صنعتی به زحمت به ۶۰ مورد میرسد. این در حالی است که بیش از 3800 واحد تولیدی و صنعتی در استان فعال هستند و در این عرصه فعالیت میکنند.
زندیهوکیلی به اقدامات انجام شده در زمینه جذب سرمایهگذاری در استان مرکزی اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: پکیجهای سرمایهگذاری این استان در حوزههای مختلف از جمله نیروگاههای تجدیدپذیر، انرژی خورشیدی، صنایع معدنی و کشاورزی تهیه شده و مجوزهای لازم در این زمینهها نیز آماده صدور هستند. این فرصتها در اختیار سرمایهگذاران قرار گرفته تا بر اساس علاقه و تخصص خود اقدام کنند.
وی بر ضرورت اجرای فرایندهای مطالعاتی برای شناسایی فرصتهای جامع سرمایهگذاری در استان مرکزی اشاره کرده و بیان داشت: در سفرهای استانی رئیسجمهور نیز موضوع سرمایهگذاری مورد توجه ویژه قرار گرفته است. در این راستا پیشنهاد میشود پیش از برگزاری جلسات ملی، مطالعهای جامع روی فرصتهای سرمایهگذاری استان مرکزی انجام شود تا صندوقها، شرکتهای سرمایهگذاری و منابع بازار سرمایه بتوانند با شناخت دقیق وارد عمل شوند.
استاندار مرکزی تأکید کرد: نیروی انسانی فرهیخته و ماهر مهمترین دارایی و سرمایه این استان است. امروز و در شرایط فعلی نیز با برخورداری از نیروهای تحصیلکرده و صنعتگر، ظرفیت صادرات خدمات فنی و مهندسی را در حوزههای انرژی، نفت و گاز، ماشینآلات کشاورزی و سایر رستهها دارد. استان به شدت به توسعه مهارتآموزی نیاز دارد. در بسیاری از شهرستانها، جوانان با داشتن یک مهارت فنی حتی در سطح دیپلم، میتوانند وارد بازار کار شوند و زندگی اجتماعی خود را آغاز کنند.
زندیهوکیلی به موضوع پایین بودن شاخص نرخ بیکاری در استان مرکزی اشاره کرده و در این رابطه ابراز داشت: نرخ بیکاری این استان در سالهای اخیر همواره جزء پایینترینها در کشور بوده است. در برخی شهرستانها مانند زرندیه، ساوه، محلات و حتی اراک، واحدهای تولیدی با کمبود نیروی کار ماهر مواجه هستند. این در حالی است که به صورت همزمان با معضل بیکاری فارغالتحصیلان دانشگاهی نیز روبهرو هستیم.
وی بر ضرورت بهرهبرداری حق بیمهها در مسیر توسعه پایدار تأکید داشته و در این خصوص اضافه کرد: بهرهبرداری از حق بیمههای پرداختی کارگران استان مرکزی در مسیر توسعه امری ضروری است. در این راستا انتظار داریم بخشی از سرمایهگذاریهای جدید، به ویژه در حوزههای مرتبط با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان مرکزی انجام شود تا عدالت منطقهای در تخصیص منابع مالی و اعتباری رعایت گردد.
اقدامات توسعهای در دوره مدیریتی جدید استان مرکزی
استاندار مرکزی به اقدامات تیم دولت در رسیدگی به مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی استان مرکزی اشاره کرده و گفت: هر هفته با حضور مدیران مرتبط از جمله مدیران تأمین اجتماعی و ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در واحدهای تولیدی و صنعتی حاضر شده و ضمن بازدید از فرایند تولید در واحدهای صنعتی مسائل و مشکلات آنان را بررسی و صورتجلسه میکنیم. در این بازدیدها بسیاری از موارد این حوزه با پیگیریهای مستمر حلوفصل شدهاند.
زندیهوکیلی با اشاره به دستور اخیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اختصاص منابع از محل مسئولیتهای اجتماعی، افزود: کارخانه سیمان و سایر واحدهای تولیدی و صنعتی استان مرکزی نیز در این مسیر مشارکت داشتهاند. اما نیاز به حمایت بیشتر وجود دارد تا آموزشهای مهارتی به صورت گسترده و هدفمند اجرا شود. سفر وزیر کار به استان مرکزی فرصت مغتنمی برای بررسی مسائل حوزه کار و رفاه اجتماعی است و میتواند گامهای مؤثری در مسیر توسعه استان و کشور بردارد.
وی به اقدامات توسعهای در دوره مدیریتی جدید استان مرکزی اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: این استان در دوره جدید مدیریتی با همراهی نمایندگان مجلس و مجمع نمایندگان، دستور کار توسعهای مشخصی را تعریف کرده و آماده همکاری همهجانبه با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تحقق اهداف ملی است. قطعاً تحقق اهداف ملی در این حوزه رشد و توسعه و بالندگی را برای استان نیز به همراه خواهد داشت.