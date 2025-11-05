منطقه آزاد مازندران رسماً آغاز به کار کرد / مسرور: مناطق آزاد باید به معنای واقعی آزاد باشند
با حضور دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور، ساختمان مرکزی و دفاتر سه محدوده سازمان منطقه آزاد مازندران افتتاح شد. در این مراسم، راهبردهای جدید توسعه منطقه آزاد، اصلاح قانون مربوطه و برنامههای ویژه برای رونق تجارت دریایی و اشتغال پایدار استان تشریح شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، ساختمان مرکزی و دفاتر سه محدوده سازمان منطقه آزاد مازندران صبح چهارشنبه همزمان با ۱۴ آبان روز مازندران با حضور رضا مسرور دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی کشور، استاندار مازندران جمعی از نمایندگان مجلس و مدیران استانی افتتاح شد.
تأکید بر نسل هفتم مناطق آزاد و اقتصاد دیجیتال
رضا مسرور با ابراز خرسندی از حضور در استان مازندران گفت: در سالهای اخیر بخشی از مزیتهای مناطق آزاد از بین رفته بود که اکنون با اصلاح قانون و همکاری کارگروه تخصصی شورای عالی در حال احیا و بازگشت به مسیر اصلی خود است. قانون جدید مناطق آزاد مراحل نهایی تصویب را طی میکند و با اجرای آن، مناطق آزاد به معنای واقعی "آزاد" خواهند بود.
پیوند تجاری با کشورهای حوزه خزر
وی افزود: رویکرد جدید دولت در مناطق آزاد، حرکت به سمت نسل هفتم این مناطق است که شامل استفاده از فناوریهای نو، اقتصاد دیجیتال و افزایش بهرهوری میشود. سند تحول مناطق آزاد و سند اقتصادی دیجیتال نهایی شده و تا دو هفته آینده توسط دانشگاه صنعتی شریف تکمیل خواهد شد.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی کشور با اشاره به موقعیت راهبردی مازندران گفت: این استان در مجاورت دریای خزر و کشورهای روسیه، قزاقستان و ترکمنستان قرار دارد و باید به هستهی تحول اقتصادی شمال کشور تبدیل شود. اجرای تبصره دو کالاهای تجاری از هفته آینده در بندر امیرآباد آغاز میشود که موجب افزایش مبادلات و جذب سرمایهگذاران خواهد شد.
گردشگری دریایی و ساخت مارینا در مازندران
وی همچنین از ضرورت راهاندازی گردشگری دریایی و ساخت ماریناهای تفریحی در سواحل مازندران خبر داد و گفت: شورای عالی مناطق آزاد از این طرحها حمایت میکند.
تأکید استاندار بر اشتغال پایدار
در ادامه، استاندار مازندران اظهار داشت: ایجاد منطقه آزاد در مازندران فرصتی برای توسعه پایدار، جذب سرمایهگذار و افزایش صادرات است. نگاه ما ایجاد اشتغال پایدار و باکیفیت در سطح استان است تا توسعه اقتصادی، نفع مستقیم برای مردم داشته باشد.
آمادگی نمایندگان مجلس برای حمایت از توسعه منطقه
علی بابایی کارنامی نماینده مردم ساری و میاندورود نیز در این مراسم گفت: روز مازندران را تبریک میگویم و از مسئولان میخواهم این فرصت را برای رشد اقتصادی و فرهنگی استان تقویت کنند. مجلس از اجرای کامل طرح منطقه آزاد و رفع موانع موجود، بهویژه در موضوع تردد خودروها در محدوده منطقه، حمایت میکند.
گمرک در نوشهر و امیرآباد مستقر شد
امین افقی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد مازندران در تشریح دستاوردهای اخیر سازمان، اعلام کرد: زیرساختهای حیاتی اداری، مالیاتی و بودجهای منطقه به طور کامل مستقر شده و سازمان اکنون با قدرت به وظایف خود عمل میکند.
وی مهمترین دستاورد اخیر را آغاز مرحله دوم، یعنی ثبت کاملاً هوشمند شرکتها از ماه گذشته دانست که گامی بزرگ در تسهیل فرآیندهای کسبوکار است.
افقی افزود: با مساعدت استانداری، سازمان موفق به کسب دسترسی به سامانه EPL گمرک جمهوری اسلامی ایران شد. در این راستا، بنادر نوشهر و امیرآباد رسماً به عنوان بنادر منطقه آزاد مازندران در گمرک ثبت شدند تا خدماترسانی به تجار و بازرگانان با سرعت و شفافیت بیشتری انجام پذیرد.
مدیرعامل این سازمان در خصوص طرح جامع اعلام کرد: دولت ۱۸ ماه مهلت برای تصویب نهایی داده و شرح خدمات طرح جامع مصوب شده است.
افقی تأکید کرد: بر اساس دستور دکتر نصر به وزیر و ابلاغیه ریاست جمهوری فراخوان انتخاب مشاور طرح جامع هفته آینده در سامانه ستاد منتشر خواهد شد و مشاور منتخب حتماً باید شامل یک مشاور خارجی در کنار مشاور ایرانی باشد.
با افتتاح دفاتر سازمان منطقه آزاد مازندران، این منطقه رسماً وارد فاز اجرایی شد و مسئولان از آغاز برنامههای توسعهای در حوزه تجارت، بازرگانی، صادرات و گردشگری در استان خبر دادند.