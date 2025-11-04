دادستان مرکز البرز:
در برابر جنگ شناختی دشمن باید هوشیار بود / افزایش سواد رسانهای مهمترین ابزار پیشگیری است
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز با هشدار نسبت به گسترش تهاجم فرهنگی و عملیات شناختی دشمن در فضای مجازی گفت: امروز بسیاری از ناهنجاریهای اجتماعی و فکری، ریشه در غفلت از مباحث فرهنگی و اعتقادی دارد و ارتقای سواد رسانهای در خانوادهها و میان مدیران میتواند سپری در برابر این تهدیدات باشد.
به گزارش ایلنا از البرز، حسن مددی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز، در نشست قرارگاه فضای مجازی و فرهنگی استان با اشاره به نقش حیاتی آگاهی عمومی و سواد رسانهای در حفظ امنیت اجتماعی و فرهنگی کشور، تأکید کرد: هر روز فضای اجتماعی و رسانهای کشور پیچیدهتر میشود و بسیاری از ناهنجاریها حاصل غفلت از مباحث فرهنگی و اعتقادی است؛ باید در خانواده و جامعه، نقش اثرگذار خود را در این زمینه ایفا کنیم.
مددی با اشاره به کاهش توجه به مباحث دینی و فرهنگی در سالهای اخیر گفت: یکی از نگرانیهای جدی ما، کمتوجهی برخی اقشار به مسائل اعتقادی است. این غفلت، زمینهساز نفوذ فرهنگی و اجتماعی دشمنان شده و ما باید دوباره بنیانهای فکری جامعه را بر پایه ارزشهای دینی و انقلابی بازسازی کنیم.
وی در بخشی از سخنان خود، به مناسبت ۱۳ آبان و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی اشاره کرد و افزود: اشغال سفارت آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام، واکنشی به سالها استعمار، استثمار و نفوذ سیاسی و اطلاعاتی این کشور در ایران بود. امروز هم همان تفکر استکباری در جهان فعال است و آمریکا همچنان بهدنبال تسلط اقتصادی و فکری بر ملتهاست.
دادستان البرز با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران تنها کشوری است که در برابر قدرتهای سلطهگر ایستاده است، اظهار داشت: در طول دهههای گذشته، بسیاری از کشورها تسلیم اراده غرب شدند، اما نظام جمهوری اسلامی با رهبری مقام معظم رهبری مسیر استقلال را دنبال کرده است. این نظام مظلوم واقع شده، اما دستاوردهایش در عرصههای سیاسی، فرهنگی و علمی غیرقابل انکار است.
مددی افزود: نباید دچار وادادگی فرهنگی شویم. آنچه داریم را باید باور کنیم و از ظرفیتهای ملی خودمان استفاده کنیم نه اینکه چشم به غرب داشته باشیم.
دادستان کرج با هشدار درباره گسترش شایعات و دروغپردازی در فضای مجازی تصریح کرد: تعدادی از افراد با اهداف سیاسی و اقتصادی، در فضای مجازی اقدام به نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی میکنند. باید بدانند که فناوریهای نوین، امکان شناسایی دقیق منشأ این اخبار را فراهم کرده و دستگاه قضایی با جدیت با عوامل پشتپرده این جریانها برخورد میکند.
وی تأکید کرد: مسئولان دستگاهها نیز باید مراقب باشند؛ اگر ثابت شود برخی عوامل آنها در این موارد نقش دارند یا از این فعالیتها پشتیبانی میکنند، با آنان برخورد قانونی خواهد شد. در صورت نیاز، از ظرفیت ملی و نهادهای خارج از استان برای شناسایی و مقابله با این موارد استفاده میکنیم.
مددی به یکی از مصادیق آسیبهای اجتماعی جدید یعنی خرید و فروش حیوانات خانگی در فضای مجازی اشاره کرد و گفت: در برخی اپلیکیشنهای آگهی، واگذاری و خرید و فروش حیوانات خانگی بهصورت غیرقانونی انجام میشود که این مسئله تبعات بهداشتی و روانی جدی دارد. گزارشهایی درباره آلودگیهای ناشی از حیوانات، تهدید سلامت عمومی و حتی بروز ترس و تشنج در کودکان دریافت کردهایم. باید این روند ساماندهی شود.
وی از رسانهها خواست این موضوعات را در چارچوب قانون و مطالبهگری مردمی پیگیری کنند و افزود: «اگر قرار است
مددی با اشاره به حوادث آبانماه و تلاش دشمن برای سوءاستفاده از این مناسبتها گفت: دشمنان انقلاب اسلامی به دنبال بهرهبرداری از احساسات عمومی و ایجاد نارضایتی در جامعه هستند. این بار استراتژی آنان بر پایه جنگ شناختی و عملیات روانی است نه جنگ نظامی. باید هوشیار باشیم که ناخواسته در زمین دشمن بازی نکنیم.
وی با تأکید بر نقش رسانهها در آرامسازی فضای عمومی جامعه افزود: رسانهها باید امنیت روانی جامعه را تقویت کنند، نه اینکه ناخواسته با انتشار اخبار نادرست، اضطراب و نگرانی اجتماعی ایجاد کنند. دشمن از هر نشانهی ضعف روحی و روانی مردم بهرهبرداری میکند.
دادستان البرز همچنین با اشاره به خطرات استفاده ناآگاهانه از هوش مصنوعی گفت: امروز تولید محتوای جعلی با استفاده از هوش مصنوعی بهشدت افزایش یافته است. کلیپهایی ساخته میشود که از واقعیت قابل تشخیص نیستند و ممکن است نوجوانان را به رفتارهای ناهنجار ترغیب کند. علاوه بر آن، اطلاعات شخصی مردم نیز در این فضاها ذخیره و حتی فروخته میشود.
وی افزود: باید به سمت ایجاد لایههای داخلی و بومی در حوزه هوش مصنوعی حرکت کنیم تا اطلاعات مردم در اختیار پلتفرمهای خارجی قرار نگیرد.
مددی با بیان اینکه ارتقای سواد رسانهای از اولویتهای فرهنگی استان است، اظهار داشت: پیشنهاد میکنم در جلسات شورای فرهنگ عمومی، زمانی به آموزش سواد رسانهای مدیران اختصاص یابد. همچنین باید از ظرفیت قرارگاه اجتماعی استانداری و محلات برای افزایش آگاهی عمومی استفاده کنیم.
وی تأکید کرد: مردم ما شریف و آگاه هستند، فقط باید ابزار تحلیل درست در اختیارشان قرار گیرد. اگر رسانهها با آموزش صحیح، دانش و تجربیات فضای مجازی در جامعه را بالا ببرند، بسیاری از بحرانهای فرهنگی و اجتماعی مهار خواهد شد.
دادستان مرکز استان البرز در پایان گفت: با همه مشکلات، ظرفیتهای فراوانی در کشور و استان وجود دارد. اگر دستگاهها با هم هماهنگ عمل کنند و فضای مجازی را جدی بگیرند، میتوانیم ضمن مقابله با تهاجم فرهنگی، امید و نشاط را در جامعه تقویت کنیم. مردم ما لایق بهترین خدمات و آرامش هستند و وظیفه ماست که با تمام توان از امنیت فکری، فرهنگی و اجتماعی آنان حفاظت کنیم.