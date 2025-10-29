قیمت طلا، سکه و ارز در بازار امروز چهارشنبه ۷ آبان ۱۴۰۴

به گزارش ایلنا از رشت، قیمت طلا، سکه و ارز امروز چهارشنبه هفتم آبان ماه ۱۴۰۴ در بازار با نرخ‌های زیر در حال داد و ستد است:

تمام سکه طرح جدید ۱۰۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان

تمام سکه طرح قدیم ۱۰۳ میلیون تومان

نیم سکه ۵۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان

ربع سکه ۳۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان

هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۰ میلیون و ۴۵۴ هزار تومان و هر دلار ۱۰۶ هزار و ۸۰۰ تومان و هر یورو ۱۲۴ هزار و ۷۳۰ تومان در بازار در حال معامله می‌باشد.

