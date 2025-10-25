سرپرست معاونت میراث فرهنگی استان اعلام کرد:
مرمت گسترده بناهای تاریخی درسطح فارس درحال انجام است
سرپرست معاونت میراث فرهنگی استان فارس از اجرای عملیات مرمت و احیای ۳۴ بنای تاریخی در نقاط مختلف استان خبر داد و گفت: این طرحها با هدف حفاظت از میراث ارزشمند فارس و فراهمسازی زمینه بهرهبرداری پایدار گردشگری اجرا میشود.
به گزارش ایلنا، صادق زارع گفت: حوزه میراث فرهنگی فارس در سال جاری، برنامهای جامع برای نگهداری و مرمت آثار تاریخی تدوین کرده است و تلاش میشود ضمن صیانت از میراث گذشتگان، امکان معرفی و بهرهبرداری گردشگری از این بناها فراهم شود.
سرپرست معاونت میراث فرهنگی استان فارس با تأکید بر اینکه استان فارس گنجینهای از تاریخ و تمدن ایرانزمین است، افزود: حفظ آثار تاریخی این استان به منزله پاسداشت هویت ملی و فرهنگی کشور محسوب میشود.
زارع از مرمت کاخ ساسان سروستان به عنوان یکی از پروژههای شاخص یاد کرد و گفت: اجرای سرویس بهداشتی، تعمیر ساختمان پایگاه، مرمت بنای اصلی از جمله اقدامات در این مجموعه است.
وی با اشاره به پروژههای مرمتی در شیرازافزود: مرمت و ساماندهی آرامگاه حافظیه، موزه سنگ هفتتنان، مسجد نو، مسجد فتح، مسجد قدس و خانههای تاریخی صالحی، علمدار، مدحت (منسوب به سعدی) و برکت نیز شروع گردیده است.
سرپرست معاونت میراث فرهنگی استان فارس ادامه داد: در شهرستانها نیز مرمت کاخ اردشیر بابکان فیروزآباد، نقش برجستههای تنگ چوگان کازرون، نقش برجسته سرباز پارتی در قیر و کارزین وآبراهههای باغ شاهی پاسارگاداز جمله طرحهای شاخص در حوزه محوطههای تاریخی است.
زارع همچنین از توجه به آثار مذهبی و مردمی خبر داد و گفت: مرمت مسجد جامع کبیر نیریز، مسجد جامع و انبار غله داراب، مسجد جامع سوریان بوانات ومساجد علیخان و باقرخان و حمام ده کهنه در شهرستان لامرد در حال اجراست.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیتهای پژوهشی اشاره کرد و افزود: ثبت آثار ناملموس شهرستانهای شیراز و جهرم و تکمیل نقشه باستانشناسی شهرستان سرچهان در دستور کار قرار دارد.
سرپرست معاونت میراث فرهنگی استان فارس تأکید کرد: توسعه پژوهشها و مستندسازی علمی، مکمل اقدامات عمرانی و فیزیکی در حوزه میراث فرهنگی است و نقش مهمی در انتقال دانش و تجربه به نسلهای آینده دارد.