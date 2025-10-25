به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام سعید جزائی افزود: نرخ رسیدگی به پرونده‌ها در دادگاه‌های صلح استان مرکزی 104 درصد بوده و متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها نیز 47 روز است. در حال حاضر 36 شعبه دادگاه صلح در استان مرکزی فعالیت دارند که از این تعداد، 15 شعبه در مرکز استان مشغول خدمت رسانی به مردم هستند.

وی بر بهره‌گیری از فضای فیزیکی موجود برای استقرار شعب دادگاه‌های صلح و اجرای احکام این دادگاه‌ها تأکید کرده و ادامه داد: از تمامی قضات و کارکنان خواسته شده بر مبنای فلسفه تشکیل دادگاه‌های صلح و به‌رغم کمبود امکانات، تا جایی که امکان دارد پرونده‌ها را به صلح و سازش هدایت کنند.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی به فرایند صلح و سازش در پرونده‌های ارجاعی از دادگاه‌های صلح به شوراهای حل اختلاف اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: بخش قابل توجهی از پرونده‌های ارجاعی از دادگاه‌های صلح به شوراهای حل اختلاف به صلح و سازش می‌رسد.

حجت‌الاسلام جزائی تصریح کرد: در این راستا تأکید شده است که دادگاه‌های صلح ضمن تعیین وقت رسیدگی برای پرونده‌های قابل صلح و سازش، در بازه زمانی موجود این پرونده‌ها را در اختیار شوراهای حل اختلاف قرار دهند تا در صورت امکان این موارد با صلح و سازش خاتمه یابد.

وی بیان داشت: دادگاه‌های صلح نقش مهمی در فرایند حل‌وفصل دعاوی ایفا می‌کنند. مزایای آن تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، کاهش هزینه‌های دادرسی، ترویج حل‌وفصل دوستانه اختلافات، رسیدگی تخصصی به دعاوی کوچک و محلی، مشارکت مردمی و نهادهای محلی، امکان سازش و صلح پیش از صدور حکم قضایی است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی به حجم بالای کار در شعب دادگاه‌های صلح اشاره داشته و در این رابطه اضافه کرد: کمبود نیروی انسانی و تجهیزات از مهمترین چالش‌های اصلی این دادگاه‌ها به شمار می‌رود. همچنین ساماندهی بایگانی دادگاه‌های صلح نیز بسیار مورد تأکید قرار دارد.

انتهای پیام/