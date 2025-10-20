خبرگزاری کار ایران
محدودیت ترافیکی در محور قدیم رودبار - منجیل به علت تعمیرات

رئیس پلیس راه گیلان از اعمال محدودیت ترافیکی در محور قدیم رودبار -منجیل حدفاصل کیلومتر ۲۴ الی ۲۶ به علت عملیات تعمیر و نگهداری سیستم روشنایی خبر داد.

به گزارش ایلنا از رشت،  سرهنگ جاور صفاری ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در در تشریح این خبر اظهار داشت: با توجه به اعلام سازمان راهداری و حمل نقل جاده‌ای به جهت اجرای عملیات تعمیر و نگهداری سیستم روشنای تونل‌های محدوده شهر منجیل از تاریخ ۵ مهر لغایت ۳۰ آبان در محور مذکور محدودیت ترافیکی اجرا خواهد شد

وی افزود: تردد وسایل نقلیه از ساعت ۱۴ الی ۱۷ روزهای شنبه و ساعت ۹ الی ۱۷ روزهای یکشنبه – دوشنبه و سه شنبه و از ساعت ۹ الی ۱۴ روزهای چهارشنبه هر هفته به غیر از روزهای پنجشنبه و جمعه و تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه از تونل‌های شهر منجیل ممنوع می‌باشد

این مقام انتظامی تصریح کرد: در روزهای اعلامی تردد همزمان با اجرای عملیات و اعمال محدودیت و رعایت جوانب ایمنی از مسیر جایگزین امکان پذیر می‌باشد.

رئیس پلیس راه استان گیلان در پایان بیان داشت: در صورت هرگونه تغییر در محدودیت و ممنوعیت ترافیکی پیش بینی شده است، با هماهنگی سلسله مراتب فرماندهی ضمن اطلاع رسانی نسبت به عدم اجرای محدودیت در تاریخ‌های در نظر گرفته اقدام خواهد شد.

