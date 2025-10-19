به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، همایش تجلیل از صنعتگران و معدنکاران نمونه استان هرمزگان با حضور معاون رئیس‌جمهور، استاندار هرمزگان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران بخش خصوصی و دولتی، به میزبانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هرمزگان برگزار شد.

در این مراسم، حسن روحانی تازیانی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان، با اشاره به اهمیت این رویداد گفت: این مراسم که با هدف تقدیر از فعالان حوزه صنعت و معدن برگزار شد، قرار بود همزمان با روز ملی صنعت و معدن در تیرماه برگزار شود اما به‌دلیل شرایط خاص کشور به زمان حاضر موکول گردید و امروز با حضور جمعی از مسئولان و فعالان اقتصادی استان انجام شد.

وی افزود: نقش صنعت و معدن در اقتصاد کشور انکارناپذیر است و استان هرمزگان به‌عنوان یکی از قطب‌های صنعتی و معدنی ایران، جایگاه ویژه‌ای در توسعه اقتصادی کشور دارد. با وجود چالش‌هایی چون ناترازی انرژی، کمبود منابع آب، برق و گاز، تلاشگران این عرصه با همت والا مسیر تولید را ادامه می‌دهند و شایسته تقدیر و تشکرند.

روحانی تازیانی با اشاره به اینکه واحدهای منتخب براساس شاخص‌های ابلاغی وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی شده‌اند، گفت: این واحدها بخشی از جامعه پرتلاش تولید استان هستند که باوجود فشارها و مشکلات اقتصادی، همچنان پرقدرت به فعالیت خود ادامه می‌دهند و مایه افتخار هرمزگان‌اند.

حمایت از عمارت تاریخی کلاه‌فرنگی بندرعباس

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان در ادامه از حمایت رسمی و کامل این نهاد از کارزار نجات عمارت تاریخی کلاه‌فرنگی بندرعباس خبر داد و اظهار کرد: عمارت کلاه‌فرنگی یکی از بناهای ارزشمند تاریخی، فرهنگی و تجاری بندرعباس و هرمزگان است که نیازمند حفاظت و احیاست. جامعه فعالان اقتصادی استان در کنار تشکل‌های مردم‌نهاد، با تمام توان از این کارزار مردمی حمایت می‌کنند.

وی افزود: اتاق بازرگانی هرمزگان به همراه اعضای هیئت‌رئیسه، ضمن تقدیر از بانیان این حرکت فرهنگی، آماده هرگونه همکاری، مشاوره و پشتیبانی مادی و معنوی در مسیر حفظ و بازآفرینی این بنای تاریخی است.

روحانی تازیانی در پایان با تأکید بر لزوم تعامل میان بخش خصوصی، نهادهای مردمی و دستگاه‌های دولتی گفت: توسعه پایدار هرمزگان در گرو حمایت همزمان از فعالان اقتصادی و میراث فرهنگی است و اتاق بازرگانی در هر دو حوزه نقش‌آفرینی مؤثری خواهد داشت.

