اتاق بازرگانی هرمزگان: حامی کارزار نجات عمارت کلاه‌فرنگی بندرعباس و پشتیبان صنعتگران استان هستیم +فیلم

اتاق بازرگانی هرمزگان: حامی کارزار نجات عمارت کلاه‌فرنگی بندرعباس و پشتیبان صنعتگران استان هستیم +فیلم
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هرمزگان با تأکید بر نقش مؤثر صنعت و معدن در توسعه اقتصادی کشور گفت: اتاق بازرگانی ضمن قدردانی از تلاش فعالان اقتصادی، حمایت رسمی خود را از کارزار مردمی نجات عمارت تاریخی کلاه‌فرنگی بندرعباس اعلام می‌کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، همایش تجلیل از صنعتگران و معدنکاران نمونه استان هرمزگان با حضور معاون رئیس‌جمهور، استاندار هرمزگان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران بخش خصوصی و دولتی، به میزبانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هرمزگان برگزار شد.

در این مراسم، حسن روحانی تازیانی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان، با اشاره به اهمیت این رویداد گفت: این مراسم که با هدف تقدیر از فعالان حوزه صنعت و معدن برگزار شد، قرار بود همزمان با روز ملی صنعت و معدن در تیرماه برگزار شود اما به‌دلیل شرایط خاص کشور به زمان حاضر موکول گردید و امروز با حضور جمعی از مسئولان و فعالان اقتصادی استان انجام شد.

وی افزود: نقش صنعت و معدن در اقتصاد کشور انکارناپذیر است و استان هرمزگان به‌عنوان یکی از قطب‌های صنعتی و معدنی ایران، جایگاه ویژه‌ای در توسعه اقتصادی کشور دارد. با وجود چالش‌هایی چون ناترازی انرژی، کمبود منابع آب، برق و گاز، تلاشگران این عرصه با همت والا مسیر تولید را ادامه می‌دهند و شایسته تقدیر و تشکرند.

روحانی تازیانی با اشاره به اینکه واحدهای منتخب براساس شاخص‌های ابلاغی وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی شده‌اند، گفت: این واحدها بخشی از جامعه پرتلاش تولید استان هستند که باوجود فشارها و مشکلات اقتصادی، همچنان پرقدرت به فعالیت خود ادامه می‌دهند و مایه افتخار هرمزگان‌اند.

 

حمایت از عمارت تاریخی کلاه‌فرنگی بندرعباس

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان در ادامه از حمایت رسمی و کامل این نهاد از کارزار نجات عمارت تاریخی کلاه‌فرنگی بندرعباس خبر داد و اظهار کرد: عمارت کلاه‌فرنگی یکی از بناهای ارزشمند تاریخی، فرهنگی و تجاری بندرعباس و هرمزگان است که نیازمند حفاظت و احیاست. جامعه فعالان اقتصادی استان در کنار تشکل‌های مردم‌نهاد، با تمام توان از این کارزار مردمی حمایت می‌کنند.

وی افزود: اتاق بازرگانی هرمزگان به همراه اعضای هیئت‌رئیسه، ضمن تقدیر از بانیان این حرکت فرهنگی، آماده هرگونه همکاری، مشاوره و پشتیبانی مادی و معنوی در مسیر حفظ و بازآفرینی این بنای تاریخی است.

روحانی تازیانی در پایان با تأکید بر لزوم تعامل میان بخش خصوصی، نهادهای مردمی و دستگاه‌های دولتی گفت: توسعه پایدار هرمزگان در گرو حمایت همزمان از فعالان اقتصادی و میراث فرهنگی است و اتاق بازرگانی در هر دو حوزه نقش‌آفرینی مؤثری خواهد داشت.

حجم ویدیو: 68.49M | مدت زمان ویدیو: 00:02:50 دانلود ویدیو
