طرح تأسیس پارک علم و فناوری کودک و نوجوان مورد استقبال وزیر آموزش و پرورش

وی ضمن اعلام آمادگی پارک علم و فناوری در زمینه ارتقای سواد فناورانه کودکان و دانش آموزان، سخنان خود را در سه محور مطرح کرد و گفت: قصد داریم برای نخستین‌بار در استان زمینه تأسیس پارک علم و فناوری کودکان و نوجوان را فراهم کنیم تا آموزش‌های تخصصی و عملیِ فناوری از دوران ابتدایی در دسترس قرار گیرد و درخواست داریم ارگان های دولتی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و آموزش پرورش نسبت به تامین اعتبار حمایتی و یا تأمین ساختمان و فضاهای موردنیاز این طرح مساعدت کند.

رئیس پارک همچنین از افتتاح مرکز هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء در شمال‌غرب کشور خبر داد و افزود: پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی با همکاری این مرکز آمادگی کامل دارد جهت اموزش هوش مصنوعی به کودکان و دانش آموزان را دارد.

وی در ادامه سخنان خود به اعلام آمادگی برای اجرای طرح مدرسه تابستانه فن‌آموز دوره‌های مقدماتی و تخصصی فناورانه را برای کودکان و دانش‌آموزان نیز اشاره کرد.

در ادامه، علیرضا منادی سفیدان، رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، ضمن اشاره مزیت های تاسیس پارک علم و فناوری کودک و نوجوان، خطاب به وزیر آموزش و پرورش گفت: تأمین منابع و اعتبار لازم برای آغاز پروژه امری ضروری است و افزود: ما درخواست داریم که حمایت‌های لازم از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت آموزش و پرورش در اختیار پارک علم و فناوری استان قرار گیرد تا برای اولین‌بار گام عملی در آموزش تخصصی و اجرایی ایده‌های کودکان و نوجوانان برداشته شود.

علیرضا کاظمی وزیر آموزش‌وپرورش، نیز در پاسخ به این پیشنهاد ، بر لزوم تدوین طرح توجیهی جامع ایجاد پارک علم و فناوری کودک و نوجوان تأکید کرد و از رئیس پارک خواست ابعاد همکاری، نقش و وظایف دستگاه‌های دخیل، استانداردها و فهرست تجهیزات موردنیاز را به‌صورت مکتوب ارائه نمایند.

وی گفت: پیشنهاد این پروژه را در سطح ملی بررسی خواهیم کرد؛ استانداردها و تجهیزات مورد نیاز را در طرح توجیهی مطرح کنید تا معاونت علمی ریاست‌جمهوری نیز در بررسی و پیگیری آن همراهی نماید. ما از اجرای این طرح استقبال می‌کنیم.

