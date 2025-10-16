خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

طرح تأسیس پارک علم و فناوری کودک و نوجوان مورد استقبال وزیر آموزش و پرورش

طرح تأسیس پارک علم و فناوری کودک و نوجوان مورد استقبال وزیر آموزش و پرورش
کد خبر : 1700946
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی، طرحی برای راه‌اندازی «پارک علم و فناوری کودک و نوجوان» مطرح و بر لزوم همکاری نهادهای آموزشی و علمی، خصوصا معاونت علمی ریاست جمهوری و آموزش و پرورش برای اجرا این طرح تأکید کرد.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی،  آزیتا بلالی اسکویی، در نشست مشترک اعضای کمیسیون‌های آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با وزیر آموزش‌وپرورش و مدیران استانی، رؤسای پارک‌های علم و فناوری و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط، با اشاره به تجربه‌های اخیر نشان داد که جنگ‌های امروزی بر پایه علم و فناوری هستند، بنابراین آموزش مهارت‌های فناورانه از سنین پایین بیش از پیش حیاتی است.

وی ضمن اعلام آمادگی پارک علم و فناوری در زمینه ارتقای سواد فناورانه کودکان و دانش آموزان، سخنان خود را در سه محور مطرح کرد و گفت: قصد داریم برای نخستین‌بار در استان زمینه تأسیس پارک علم و فناوری کودکان و نوجوان را فراهم کنیم تا آموزش‌های تخصصی و عملیِ فناوری از دوران ابتدایی در دسترس قرار گیرد و درخواست داریم ارگان های دولتی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و آموزش پرورش نسبت به تامین اعتبار حمایتی و یا تأمین ساختمان و فضاهای موردنیاز این طرح مساعدت کند.

رئیس پارک همچنین از افتتاح مرکز هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء در شمال‌غرب کشور خبر داد و افزود: پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی با همکاری این مرکز آمادگی کامل دارد جهت اموزش هوش مصنوعی به کودکان و دانش آموزان را دارد.

وی در ادامه سخنان خود به اعلام آمادگی برای اجرای طرح مدرسه تابستانه فن‌آموز دوره‌های مقدماتی و تخصصی فناورانه را برای کودکان و دانش‌آموزان نیز اشاره کرد.

در ادامه، علیرضا منادی سفیدان، رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، ضمن اشاره مزیت های تاسیس پارک علم و فناوری کودک و نوجوان، خطاب به وزیر آموزش و پرورش گفت: تأمین منابع و اعتبار لازم برای آغاز پروژه امری ضروری است و افزود: ما درخواست داریم که حمایت‌های لازم از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت آموزش و پرورش در اختیار پارک علم و فناوری استان قرار گیرد تا برای اولین‌بار گام عملی در آموزش تخصصی و اجرایی ایده‌های کودکان و نوجوانان برداشته شود.

علیرضا کاظمی وزیر آموزش‌وپرورش، نیز در پاسخ به این پیشنهاد ، بر لزوم تدوین طرح توجیهی جامع ایجاد پارک علم و فناوری کودک و نوجوان تأکید کرد و از رئیس پارک خواست ابعاد همکاری، نقش و وظایف دستگاه‌های دخیل، استانداردها و فهرست تجهیزات موردنیاز را به‌صورت مکتوب ارائه نمایند.

وی گفت: پیشنهاد این پروژه را در سطح ملی بررسی خواهیم کرد؛ استانداردها و تجهیزات مورد نیاز را در طرح توجیهی مطرح کنید تا معاونت علمی ریاست‌جمهوری نیز در بررسی و پیگیری آن همراهی نماید. ما از اجرای این طرح استقبال می‌کنیم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ