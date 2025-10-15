به گزارش ایلنای گلستان، حسن ملک‌حسینی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اینچه‌برون، در حاشیه این نشست با اشاره به اهمیت این توافقنامه گفت: امضای این توافق، نتیجه ماه‌ها پیگیری مداوم و جلسات کارشناسی فشرده با همکاران خدوم سازمان و تعامل مؤثر با پلیس راهور فراجا بود.

وی افزود: این اقدام، نقطه عطفی در مسیر تحقق اهداف توسعه‌ای منطقه به شمار می‌رود و بستر مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاران، تسهیل واردات و صادرات، و افزایش سطح رضایت‌مندی مردم و فعالان اقتصادی فراهم می‌کند.

ملک حسینی ادامه داد: با اجرایی شدن فرآیند شماره‌گذاری وسایل نقلیه در منطقه آزاد اینچه‌برون، باعث رضایتمندی بیشتر مردم و افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری خواهد شد که این امر نقش بسزایی در پویایی و رونق اقتصادی استان گلستان دارد.

در این جلسه، سردار حسن مؤمنی، جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا نیز با تأکید بر رویکرد حمایتی پلیس از مناطق آزاد کشور اظهار داشت: پلیس راهور همواره در کنار نهادهای توسعه‌ای کشور ایستاده است و در این مورد خاص نیز، با بررسی‌های کارشناسی و رعایت ملاحظات قانونی، فرآیند اجرایی‌سازی شماره‌گذاری وسایل نقلیه منطقه آزاد اینچه‌برون را تسهیل کردیم.

این توافقنامه گامی عملیاتی در مسیر توسعه و اثربخشی بیشتر عملکرد منطقه آزاد اینچه‌برون محسوب می‌شود که به‌زودی اثرات ملموس آن در حوزه حمل‌ونقل، تجارت و سرمایه‌گذاری در منطقه مشهود خواهد بود.

