مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

امضای توافقنامه شماره‌گذاری خودرو و اختصاص پلاک به منطقه آزاد اینچه‌برون

در ادامه برنامه‌ریزی‌های راهبردی برای توسعه زیرساخت‌ها و تسهیل خدمات در این منطقه، جلسه‌ای مهم و راهبردی با حضور مسئولان سازمان منطقه آزاد اینچه‌برون و پلیس راهور جمهوری اسلامی ایران برگزار و طی آن، توافقنامه اجرایی شماره‌گذاری خودرو در منطقه آزاد اینچه‌برون با اختصاص پلاک‌های ۶۱.۶۲ و ۶۳ به امضا رسید.

به گزارش ایلنای گلستان، حسن ملک‌حسینی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اینچه‌برون، در حاشیه این نشست با اشاره به اهمیت این توافقنامه گفت: امضای این توافق، نتیجه ماه‌ها پیگیری مداوم و جلسات کارشناسی فشرده با همکاران خدوم سازمان و تعامل مؤثر با پلیس راهور فراجا بود. 

وی افزود: این اقدام، نقطه عطفی در مسیر تحقق اهداف توسعه‌ای منطقه به شمار می‌رود و بستر مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاران، تسهیل واردات و صادرات، و افزایش سطح رضایت‌مندی مردم و فعالان اقتصادی فراهم می‌کند. 

ملک حسینی ادامه داد: با اجرایی شدن فرآیند شماره‌گذاری وسایل نقلیه در منطقه آزاد اینچه‌برون، باعث رضایتمندی بیشتر مردم و افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری خواهد شد که این امر نقش بسزایی در پویایی و رونق اقتصادی استان گلستان دارد. 

در این جلسه، سردار حسن مؤمنی، جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا نیز با تأکید بر رویکرد حمایتی پلیس از مناطق آزاد کشور اظهار داشت: پلیس راهور همواره در کنار نهادهای توسعه‌ای کشور ایستاده است و در این مورد خاص نیز، با بررسی‌های کارشناسی و رعایت ملاحظات قانونی، فرآیند اجرایی‌سازی شماره‌گذاری وسایل نقلیه منطقه آزاد اینچه‌برون را تسهیل کردیم. 

این توافقنامه گامی عملیاتی در مسیر توسعه و اثربخشی بیشتر عملکرد منطقه آزاد اینچه‌برون محسوب می‌شود که به‌زودی اثرات ملموس آن در حوزه حمل‌ونقل، تجارت و سرمایه‌گذاری در منطقه مشهود خواهد بود.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
