ساختمان بنیاد حقوق و فناوری در شیراز افتتاح شد

به گزارش ایلنا، در آغاز مراسم دبیر بنیاد حقوق و فناوری، ضمن ارائه گزارشی از روند شکل‌گیری و فعالیت‌های بنیاد، به پروژه‌های انجام‌شده در زمینه طراحی و پیاده‌سازی سامانه‌های هوش مصنوعی حقوقی از جمله «دادآفرین» و «دادنما» اشاره کرد.

مرتضی رجاقمی،هدف اصلی بنیاد را ایجاد پیوند میان علم حقوق و فناوری‌های نوین، به‌ویژه هوش مصنوعی، در راستای تحول سیستم های حقوقی کشور دانست و اظهار داشت:بنیاد حقوق و فناوری در سه محور اصلی فعالیت خواهد کرد؛ نخست، پژوهش و تولید دانش بومی در حوزه هوش مصنوعی حقوقی؛ دوم، طراحی و توسعه سامانه‌ها و الگوریتم‌های هوشمند در فرآیندهای حقوقی، داوری و سوم، آموزش و توانمندسازی حقوقدانان و دانشجویان برای ورود به عصر فناوری‌های نوین و عدالت دیجیتال.

در ادامه، مهبودی، رئیس سازمان بسیج حقوقدانان استان فارس، ضمن قدردانی از اقدامات انجام‌شده در این مجموعه، پشتیبانی کامل سازمان بسیج حقوقدانان از فعالیت‌های بنیاد حقوق و فناوری را اعلام و این اقدامات را گامی مهم در جهت تحقق عدالت هوشمند و تسهیل دسترسی مردم به خدمات حقوقی دانست.

وی در ادامه تأکید کرد: بنیاد تحت نظر سازمان بسیج حقوقدانان و با همکاری مراکز علمی کشور، درصدد است تا زیرساخت‌های ملی برای حکمرانی هوشمند، عدالت فناورانه را ایجاد کند و با حمایت از ایده‌های نو و شرکت‌های دانش‌بنیان حقوقی، زمینه‌ی شکل‌گیری نسل جدیدی از خدمات حقوقی دیجیتال را فراهم سازد.

سپس، میکائیلی رییس مجتمع علمی و فناوری اسوه استان با اعلام حمایت کامل از بنیاد حقوق و فناوری، افزود:این مجتمع آمادگی دارد در زمینه توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان حقوقی، آموزش نیروهای متخصص و گسترش همکاری‌های علمی و فناوری، در کنار بنیاد حقوق و فناوری باشد. بی‌تردید این مسیر می‌تواند موجب قوام، نوآوری و کارآمدی بیشتر نظام عدالت در کشور شود.

در پایان نیز بهرامی، رئیس سازمان بسیج حقوقدانان کشور، با اشاره به اهمیت بومی‌سازی فناوری‌های نوین در عرصه حقوق و قضا، حمایت و پشتیبانی سازمان بسیج حقوقدانان کشور از برنامه‌ها و طرح‌های بنیاد حقوق و فناوری را اعلام و بر گسترش این الگو در سطح ملی تأکید کرد.

