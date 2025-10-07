سهم قزوین از اقتصاد ملی باید 2 برابر شود

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمدرضا صفی‌خانی ظهر امروز در کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان قزوین گفت: قزوین ظرفیت‌های بی‌بدیل و شاخصی در حوزه اقتصادی دارد و از این رو تمام تلاش و همت خود را برای جهش اقتصادی و صنعتی استان به کار خواهیم بست.

وی ادامه داد: سه محور به عنوان مانیفست گروه اقتصادی قزوین از جمله همدلی و همراهی دستگاه‌های مرتبط (ارتقا تعاملات اجتماعی)، هماهنگی بین بخشی و ارتقا منابع اقتصادی به صورت ویژه در نظر گرفته خواهد شد تا شاخص‌های اقتصادی آن افزایش بیابد.

صفی‌خانی با اشاره به اینکه امروز نرخ بیکاری استان در شاخص 5.8 درصد قرار گرفته که نسبت به میانگین کشوری کمتر است، ادامه داد: این نرخ اما متاسفانه در گروه سنی پایین و تحصیل کرده جامعه بالا است و ناترازی میان فارغ‌التحصیلان و اشتغال وجود دارد اما برنامه خواهیم داشت تا این ناترازی بهبود یابد.



به گفته این مسوول، صادرات غیرنفتی استان قزوین با دارا بودن پتانسیل های موجود آن در برخی بخش‌ها از جمله صنایع غذایی و شیمیایی، صادرات آن چنانی ندارد و بایستی رویکرد جدیدی در این حوزه داشته باشیم، به همین جهت کارگروه صادرات به شکل علمی و فنی در استان فعال خواهد شد.

صفی‌خانی یادآور شد: افزایش حمایت از فناوری‌های نوین و ایجاد نوآوری در صنایع تولیدی در دستور کار ما قرار خواهد گرفت و همچنین یکی از شاخص‌های مهم در صنایع قزوین، ارتقا شاخص‌های کلیدی هستند تا به کیفیت بالا در محصولات تولیدی برسیم.

وی افزود: ارتباط فناوری‌های پیشرفته با کشورهای همسایه و تقویت صادرات غیرنفتی با موضوعات بازاریابی و برندینگ و همچنین حضور در نمایشگاه‌های اتاق بازرگانی را در برنامه داریم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری با بیان اینکه چهار حوزه صنعتی قزوین برای نخستین مرتبه به عنوان صنایع نمونه کشوری انتخاب شدند، تاکید کرد: در همین رابطه تقویت زیرساخت‌های لجستیکی، توسعه همکاری بین بخشی و سرمایه‌گذاری در قزوین از جمله برنامه‌های اولویت‌دار این حوزه خواهد بود و در همین راستا جهشی را در مسیر توسعه اقتصادی استان پیش‌بینی می‌کنیم.

