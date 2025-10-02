فرمانده انتظامی استان خبر داد؛
دستگیری کلاهبردار ۴ هزار و ۵۰۰ میلیاردی در ایلام
فرمانده انتظامی استان ایلام از دستگیری یک کلاهبردار میلیاردی در عملیات ضربتی کارآگاهان پلیس آگاهی استان خبر داد.
به گزارش ایلنا از ایلام، سردار جمال سلمانی اظهار داشت: در پی وصول چندین فقره شکایت شهروندان مبنی بر کلاهبرداری و فروش مال غیر در قالب واحدهای آپارتمانی در شهرستان ایلام و متواری شدن متهم، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
وی افزود: مأموران پلیس آگاهی استان پس از چندین روز تلاش شبانهروزی و اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، مخفیگاه متهم را در یکی از استانهای مرکزی کشور شناسایی و پس از اخذ نیابت قضائی، طی عملیاتی غافلگیرانه وی را دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی استان ایلام تصریح کرد: متهم در جریان تحقیقات و پس از مواجهه با مستندات موجود، به ارتکاب جرایم خود اعتراف کرد.
این مقام ارشد انتظامی استان اظهار کرد: بررسیهای اولیه شکایت مالباختگان نشان میدهد این فرد با شگرد فروش مال غیر، بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از شکات کلاهبرداری کرده است.
سردار سلمانی در پایان خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.