۴ مدیر جدید در جهاد کشاورزی فارس منصوب شدند

به گزارش ایلنا، در نشست شورای هماهنگی مدیران ستادی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس به ریاست احد بهجت حقیقی سرپرست این سازمان، حمیده کاظمی به عنوان مشاور رئیس سازمان در امور بانوان؛ نبی اله یزدی به عنوان سرپرست جدید مدیر امور اراضی سازمان؛ سعیده صادقی به عنوان قائم مقام جدید معاون بهبود تولیدات گیاهی و میعاد امین پور به عنوان سرپرست جدید گروه نوسازی و تحول اداری سازمان معرفی شدند.

انتصاب مدیران متخصص و اصلاح طلب با سابقه های مدیریتی توسط احد بهجت حقیقی سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان فارس نویدی است برای روزهای بهتر تا شاهد تحول و شکوفایی صنعت کشاورزی استان باشیم.

روی کارآمدن این مدیران متخصص می‌تواند وعده تحول و بازنگری در روش‌های مدیریتی سنتی که از سوی سرپرست سازمان مطرح شده بود را محقق کند.

