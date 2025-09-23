قیمت طلا، سکه و ارز در بازار سه شنبه یکم مهر ۱۴۰۴
قیمت طلا، سکه و ارز در بازار در حال نوسان است و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در بازار در حال معامله می باشد.
به گزارش ایلنا از رشت، قیمت طلا، سکه و ارز امروز سه شنبه یکم مهر ماه ۱۴۰۴ در بازار با نرخهای زیر در حال داد و ستد است:
تمام سکه طرح جدید ۱۰۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
تمام سکه طرح قدیم ۹۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
نیم سکه ۵۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
ربع سکه بهار آزادی ۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و هر دلار ۱۰۳ هزار تومان و هر یورو ۱۲۱ هزار و ۵۶۰ تومان در بازار در حال معامله میباشد.