قیمت طلا، سکه و ارز در بازار سه شنبه یکم مهر ۱۴۰۴

به گزارش ایلنا از رشت، قیمت طلا، سکه و ارز امروز سه شنبه یکم مهر ماه ۱۴۰۴ در بازار با نرخ‌های زیر در حال داد و ستد است:

تمام سکه طرح جدید ۱۰۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

تمام سکه طرح قدیم ۹۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

نیم سکه ۵۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان

ربع سکه بهار آزادی ۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و هر دلار ۱۰۳ هزار تومان و هر یورو ۱۲۱ هزار و ۵۶۰ تومان در بازار در حال معامله می‌باشد.

