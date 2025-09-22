خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فرمانده انتظامی البرز خبر داد؛

قتل به خاطر اختلافات شخصی در محمدیه

قتل به خاطر اختلافات شخصی در محمدیه
کد خبر : 1689908
لینک کوتاه کپی شد.

مسئول انتظامی شهرستان البرز از کشته شدن یک جوان 22 ساله در پی درگیری شب گذشته و دستگیری قاتل در کمتر از یک ساعت توسط پلیس در شهر محمدیه خبر داد.

به گزارش ایلنا از قزوین، سرهنگ مهرداد درخشان‌مهر با اعلام این خبر گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی 110 مبنی بر درگیری در یکی از محله‌های شهر محمدیه این شهرستان و قتل یک نفر بررسی موضوع سریعاً در دستور کار مأموران پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران در بررسی‌های اولیه دریافتند یکی از اراذل و اوباش سطح 2 که دارای سوابق متعددی از جمله نزاع و درگیری و … بود بر اثر اختلاف شخصی و با هدف قدرت نمایی با یکی از اوباش دیگر درگیر و همدیگر را با سلاح سرد مجروح کرده‌اند.

مسئول انتظامی شهرستان البرز با اشاره به اینکه یکی از این افراد بر اثر شدت خونریزی در محل به قتل رسیده است، گفت: قاتل در کمتر از یک ساعت دستگیر شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی