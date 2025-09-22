قتل به خاطر اختلافات شخصی در محمدیه

به گزارش ایلنا از قزوین، سرهنگ مهرداد درخشان‌مهر با اعلام این خبر گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی 110 مبنی بر درگیری در یکی از محله‌های شهر محمدیه این شهرستان و قتل یک نفر بررسی موضوع سریعاً در دستور کار مأموران پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران در بررسی‌های اولیه دریافتند یکی از اراذل و اوباش سطح 2 که دارای سوابق متعددی از جمله نزاع و درگیری و … بود بر اثر اختلاف شخصی و با هدف قدرت نمایی با یکی از اوباش دیگر درگیر و همدیگر را با سلاح سرد مجروح کرده‌اند.

مسئول انتظامی شهرستان البرز با اشاره به اینکه یکی از این افراد بر اثر شدت خونریزی در محل به قتل رسیده است، گفت: قاتل در کمتر از یک ساعت دستگیر شد.

