فرمانده انتظامی استان کرمانشاه خبر داد؛
کشف کلاهبرداری ۶۰۰ میلیارد ریالی به بهانه پیش فروش آپارتمان
فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از کشف ۶۰۰ میلیارد ریال کلاهبرداری با عنوان پیش فروش آپارتمان توسط کارآگاهان پلیس آگاهی خبر داد.
به گزارش ایلنا از کرمانشاه، سردار مهدی حاجیان در این خصوص گفت: در پی وصول یک فقره پرونده از دادسرا مبنی بر کلاهبرداری در قالب پیش فروش آپارتمان در سطح شهرستان کرمانشاه، موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری قرار گرفت.
وی افزود: در تحقیقات میدانی مشخص شد فردی با تنظیم قراردادی مبنی بر فروش واحد و اخذ بخشی از ثمن معامله، به تعهدات خود نسبت به احداث واحد و تحویل آن، پس از گذشت مهلت تعیین شده اقدام نکرده و متواری شده است.
حاجیان ادامه داد: کارآگاهان با انجام تحقیقات گسترده و شگردهای خاص پلیسی، محل اختفای نامبرده را شناسایی و در عملیاتی ضربتی موفق به دستگیری او شدند.
به نقل از پایگاه خبری پلیس در روز یکشنبه ۳۰ شهریور، فرمانده انتظامی استان تعداد افراد مالباخته در این پرونده را ۱۹ نفر و ارزش این کلاهبرداری را ۶۰۰ میلیارد ریال اعلام و اظهار کرد: متهم به همراه پرونده تحویل دادسرا و متعاقبا با قرار مناسب روانه زندان شد.