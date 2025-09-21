کشف کلاهبرداری ۶۰۰ میلیارد ریالی به بهانه پیش فروش آپارتمان

به گزارش ایلنا از کرمانشاه، سردار مهدی حاجیان در این خصوص گفت: در پی وصول یک فقره پرونده از دادسرا مبنی بر کلاهبرداری در قالب پیش فروش آپارتمان در سطح شهرستان کرمانشاه، موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری قرار گرفت.

وی افزود: در تحقیقات میدانی مشخص شد فردی با تنظیم قراردادی مبنی بر فروش واحد و اخذ بخشی از ثمن معامله، به تعهدات خود نسبت به احداث واحد و تحویل آن، پس از گذشت مهلت تعیین شده اقدام نکرده و متواری شده است.

حاجیان ادامه داد: کارآگاهان با انجام تحقیقات گسترده و شگردهای خاص پلیسی، محل اختفای نامبرده را شناسایی و در عملیاتی ضربتی موفق به دستگیری او شدند.

به نقل از پایگاه خبری پلیس در روز یکشنبه ۳۰ شهریور، فرمانده انتظامی استان تعداد افراد مالباخته در این پرونده را ۱۹ نفر و ارزش این کلاهبرداری را ۶۰۰ میلیارد ریال اعلام و اظهار کرد: متهم به همراه پرونده تحویل دادسرا و متعاقبا با قرار مناسب روانه زندان شد.

انتهای پیام/