خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کانون پرورش فکری استان خبرداد؛

کانون فارس برای تولید نمایش کودک و نوجوان هنرمند جذب می‌کند

کانون فارس برای تولید نمایش کودک و نوجوان هنرمند جذب می‌کند
کد خبر : 1688697
لینک کوتاه کپی شد.

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان فارس با هدف توسعه تولیدات نمایشی و ارتقاء کیفیت برنامه‌های فرهنگی، فراخوانی برای جذب هنرمندان حرفه‌ای در حوزه نمایش عروسکی و تئاتر کودک و نوجوان منتشر کرد.

به گزارش ایلنا، علی خواجه‌نژادیان افزود:این فراخوان با هدف بهره‌مندی از ظرفیت‌های هنرمندان توانمند و خلاق برای تولید و اجرای آثار نمایشی متناسب با گروه سنی کودک و نوجوان منتشر شده است؛ آثاری که بتوانند پیام‌های آموزشی، فرهنگی و اجتماعی را با زبان هنر به نسل آینده منتقل کنند.

وی با بیان اینکه ارتقاء کیفیت و تنوع محتوای نمایشی از سیاست‌های اصلی کانون در سال جاری است، افزود:دعوت از هنرمندان متخصص و با سابقه حرفه‌ای در زمینه تولید نمایش عروسکی و تئاتر کودک و نوجوان در اولویت قرار دارد. همچنین تأکید ما بر خلق آثاری خلاقانه، متناسب با زبان کودک و دارای رویکردی اثرگذار و تربیتی است.

خواجه‌نژادیان با اشاره به شرایط شرکت در این فراخوان گفت:هنرمندان علاقه‌مند باید رزومه کامل هنری خود را همراه با نمونه آثار تصویری، شامل فیلم‌های کوتاه از اجراها یا عکس‌های نمایشی ارسال کنند. سابقه حرفه‌ای، توانایی کار تیمی و ارائه ایده‌های نوآورانه از جمله معیارهای مهم برای انتخاب خواهد بود.

به گفته‌ی مدیرکل کانون فارس، مهلت ارسال مدارک تا تاریخ ۸ مهرماه ۱۴۰۴ تعیین شده است. متقاضیان می‌توانند مدارک خود را به صورت حضوری به نشانی: شیراز، خیابان پاسداران، جنب پارک کودک (پارک قوری سابق)، واحد تئاتر و نمایش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان فارس تحویل دهند.

همچنین علاقه‌مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره تلفن همراه کارشناس نمایش ۰۹۱۷۵۰۲۳۴۰۱ یا تلفن ثابت ۰۷۱۳۸۳۰۲۴۸۰ داخلی‌های ۲۱۶ و ۲۴۱ تماس بگیرند.

خواجه‌نژادیان در پایان اظهار کرد:این فراخوان فرصتی برای جذب هنرمندانی است که با نگاه تخصصی و هنرمندانه می‌توانند سهمی جدی در تولید آثار فاخر نمایشی ویژه کودکان و نوجوانان ایفا کنند. امیدواریم با استقبال گسترده هنرمندان استان، شاهد شکوفایی هرچه بیشتر هنر نمایش کودک در فارس و کشور باشیم و گامی مؤثر در رشد فرهنگی جامعه برداریم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی