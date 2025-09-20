به گزارش ایلنا، علی خواجه‌نژادیان افزود:این فراخوان با هدف بهره‌مندی از ظرفیت‌های هنرمندان توانمند و خلاق برای تولید و اجرای آثار نمایشی متناسب با گروه سنی کودک و نوجوان منتشر شده است؛ آثاری که بتوانند پیام‌های آموزشی، فرهنگی و اجتماعی را با زبان هنر به نسل آینده منتقل کنند.

وی با بیان اینکه ارتقاء کیفیت و تنوع محتوای نمایشی از سیاست‌های اصلی کانون در سال جاری است، افزود:دعوت از هنرمندان متخصص و با سابقه حرفه‌ای در زمینه تولید نمایش عروسکی و تئاتر کودک و نوجوان در اولویت قرار دارد. همچنین تأکید ما بر خلق آثاری خلاقانه، متناسب با زبان کودک و دارای رویکردی اثرگذار و تربیتی است.

خواجه‌نژادیان با اشاره به شرایط شرکت در این فراخوان گفت:هنرمندان علاقه‌مند باید رزومه کامل هنری خود را همراه با نمونه آثار تصویری، شامل فیلم‌های کوتاه از اجراها یا عکس‌های نمایشی ارسال کنند. سابقه حرفه‌ای، توانایی کار تیمی و ارائه ایده‌های نوآورانه از جمله معیارهای مهم برای انتخاب خواهد بود.

به گفته‌ی مدیرکل کانون فارس، مهلت ارسال مدارک تا تاریخ ۸ مهرماه ۱۴۰۴ تعیین شده است. متقاضیان می‌توانند مدارک خود را به صورت حضوری به نشانی: شیراز، خیابان پاسداران، جنب پارک کودک (پارک قوری سابق)، واحد تئاتر و نمایش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان فارس تحویل دهند.

همچنین علاقه‌مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره تلفن همراه کارشناس نمایش ۰۹۱۷۵۰۲۳۴۰۱ یا تلفن ثابت ۰۷۱۳۸۳۰۲۴۸۰ داخلی‌های ۲۱۶ و ۲۴۱ تماس بگیرند.

خواجه‌نژادیان در پایان اظهار کرد:این فراخوان فرصتی برای جذب هنرمندانی است که با نگاه تخصصی و هنرمندانه می‌توانند سهمی جدی در تولید آثار فاخر نمایشی ویژه کودکان و نوجوانان ایفا کنند. امیدواریم با استقبال گسترده هنرمندان استان، شاهد شکوفایی هرچه بیشتر هنر نمایش کودک در فارس و کشور باشیم و گامی مؤثر در رشد فرهنگی جامعه برداریم.

