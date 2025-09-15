خبرگزاری کار ایران
درگیری در معدن طلای سقز یک کشته و سه زخمی بر جا گذاشت

درگیری در معدن طلای سقز یک کشته و سه زخمی بر جا گذاشت
کد خبر : 1686565
فرمانده انتظامی شهرستان سقز از وقوع درگیری مسلحانه در معدن طلای این شهرستان خبر داد و گفت: در این حادثه یک نفر کشته و سه نفر دیگر زخمی شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ محمدصادق پیروزی اظهار داشت: طبق اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع درگیری با سلاح در معدن طلای روستای قلقله سقز، بلافاصله مأموران انتظامی به محل اعزام شدند.

وی افزود: در این درگیری، دو نفر از عوامل معدن با استفاده از سلاح گرم به سمت افرادی تیراندازی کردند که در نتیجه چهار نفر زخمی و بلافاصله به بیمارستان منتقل شدند.

فرمانده انتظامی سقز ادامه داد: متأسفانه یکی از مصدومان به دلیل شدت جراحات وارده در بیمارستان جان خود را از دست داد.

سرهنگ پیروزی با اشاره به پیگیری سریع این حادثه توسط پلیس تأکید کرد: امنیت و آرامش شهروندان خط قرمز پلیس است و در این زمینه برابر قانون با مخلان نظم و آسایش عمومی قاطعانه برخورد خواهد شد.

