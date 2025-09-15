بخش شیمی درمانی خیرساز درمانگاه شهید مطهری شیراز افتتاح شد

به گزارش ایلنا، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز در این مراسم گفت: مجمع خیرین استان در سطح کشور شناخته شده هستند و رفتار خیرین به یک فرهنگ تبدیل شده است و آثار ماندگاری از همه خیرین به‌جای مانده است.

سید بصیر هاشمی با یادآوری این مطلب که این فضای موجود از یک فضای بلااستفاده به یک فضایی برای استفاده بیماران تبدیل شده است، افزود: بیماران سرطان به حمایت‌های بیشتری دارند؛ بسیاری از ٢٠٠ پروژه‌ای که از قبل آغاز شده بود، با سرعت بیشتری در حال آماده‌شدن است.

هاشمی افزود: بهداشت و درمان بدون کمک خیرین به‌جایی نمی‌رسد و خیرین بازوی اصلی و حامی اصلی بهداشت و درمان هستند.

انعقاد ٢۵٠ میلیارد تومان تفاهم‌نامه خیرین طی شش ماه

مدیر‌عامل مجمع خیرین تامین سلامت فارس نیز گفت: بخش شیمی درمانی، در فضایی با وسعت ٢٨۵ متر با ٦ میلیارد تومان راه اندازی شده است و حمایت از بیماران خواهیم داشت و در یکی دو سال گذشته در بیمارستان «شهید چمران» هم مرکز شیمی درمانی «مهر» راه اندازی شد.

علی اکبر رامجردی، با اشاره به اینکه امید است در آینده نزدیک بتوانیم با کمک خیرین مشکلات بیماران سرطانی را کاهش دهیم، گفت: در ٦ ماه گذشته ٢۵٠ میلیارد تومان تفاهم‌نامه خیرین منعقد و اجرایی شده است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال روند جذب کمک‌ها از سوی خیرین روندی تصاعدی داشته باشد و طی ٢٠ سال گذشته این‌روند تصاعدی حفظ شده و هرچه مشکلات جامعه اضافه می‌شود، به همان میزان هم خیرین بیشتر پای کار می‌آیند.

وی ادامه داد: این محل به‌واسطه نیاز درمانگاه شهید مطهری برای ارائه خدمات هرچه بهتر به بیماران و با‌توجه‌به اعلام نیاز اساتیدی که در این درمانگاه و مجتمع درمانی امام رضا (ع) مستقر بودند، فعال شده است.

رامجردی با اشاره به اینکه متاسفانه بیماری سرطانی بر اساس آمار رو‌به‌افزایش است، تاکید کرد: در ابتدای کار برای احداث این فضا یک و نیم میلیارد تومان در نظر گرفته شد اما در‌نهایت با ٦ میلیارد تومان هزینه و ١٤ تخت این فضا به بهره‌برداری رسید.

وی با اشاره به اینکه این فضا در خدمت بیماران آنکولوژی و هماتولوژی خواهد بود، گفت: بار تقریبا بزرگی را از دوش این بیماران برداشته می‌شود و قبل از راه اندازی این مرکز زمان درمان طولانی‌تر می‌شد و الان سریع‌تر درمان انجام می‌شود.

رامجردی در مورد اقامتگاه همراه بیمار هم گفت: اقامتگاه با ظرفیت ٤۵٠ نفر در شبانه‌روز فعالیت می‌کند و در یکی دو ماه گذشته اقامتگاه‌های سعدی و ناهید راه اندازی شده است و اتفاقات خوبی شکل گرفت و برای خانواده و همراهان بیمار استفاده می‌شود و بخشی هم برای خانواده و همراهان بیماران شیمی درمانی در نظر گرفته می‌شود.

مدیر اجرایی موسسه خیریه نور نیز با اشاره به خلاصه‌ای از اقدامات ٢ سال گذشته تاکنون، گفت: به‌واسطه پیگیری‌های نمایندگی موسسه خیریه نور در فارس، مصوب شد تا مراحل آماده‌سازی این فضا شکل بگیرد.

منصور قدمی با اشاره به اینکه مقرر بود این فضا در ابتدا ٢٠٠ متر و هشت تخت باشد، اظهار کرد: با تغییرات متراژ به ٢٨۵ متر تغییر پیدا کرد و در‌نهایت به ١٤ تخت برای ارائه خدمات به بیماران آماده شده است و بالغ‌بر ٦ میلیارد تومان برای آن هزینه صرف شد.

وی گفت: استاندار سابق فارس در برپایی این فضای کمک‌های شایانی کرد و لازم است مراتب تشکر خود را از علوم پزشکی شیراز داشته باشم و پروژه‌های ما در سطح کشور تحت پوشش دانشگاه‌های علوم پزشکی است.

قدمی با اشاره به اینکه این اولین پروژه ایست که حامی به نتیجه می‌رساند، ادامه داد: حامی پروژه ما این مجموعه را به نام مرحومه گلتا صادق‌زاده، نام‌گذاری کرده است و حامی هزینه‌های این بخش را از طریق فروش املاک خود تامین کرده است.

عضو هیات مدیریه موسسه نور و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز در این مراسم با اشاره به اینکه یکی از معضلات ما ظرفیت‌های بلااستفاده موجود در علوم پزشکی شیراز است، گفت: از ١٠ سال پیش موضوع اقامتگاه و مهمانسرا را برای خانواده بیماران عنوان کردیم که پدیده پیاده‌رو خوابی و پارک خوابی برای خانواده آنان بوجود می‌آمد که اکنون با‌توجه‌به ‌تاسیس ٢ اقامتگاه همراه بیمار، وضعیت به نسبت خوبی بهبود پیدا کرده است.

دکتر علیرضا رضوانی افزود: مجمع خیرین تامین سلامت در تجهیزات داخلی به ما یاری دارد و برای گسترش فضای پیوند مغز استخوان درخواست داریم که بخش زیادی از بیماران ارجاعی برای همین موضوع هستند.

بر اساس این گزارش در ادامه،رئیس مجتمع درمانگاهی امام رضا (ع) و شهید مطهری شیراز اضافه کرد: فضای موجود، قبلا آزمایشگاه بود که منتقل به نقطه دیگری شد و ساختمان درمانگاه مطهری را مقاوم‌سازی کردیم و با پیگیری‌های انجام شده فضا آماده و تجهیز شد و از امروز به چرخه درمان اضافه می‌شود.

سید علی شمس نیا با اشاره به اینکه ما در طبقه سوم فضا برای شیمی درمانی بیماران کم‌داشتیم و فضای موجود در‌خور‌شان اساتید و بیماران نبود، اما خدمات به خوبی ارائه می‌شد، گفت: امروز و با افتتاح این بخش خدمات با‌کیفیت بهتری به بیماران ارائه می‌شود و فضای فعلی حدود ٣٠٠ متر است و حدود ٦ ماه برای تغییر و تحول این مکان زمان سپری شد و برای رفاه حال مردم ٢ آسانسور که از‌کار‌افتاده بود وارد چرخه درمانگاه شده‌اند.

خاطر‌نشان می‌شود، مرکز درمانی شیمی درمانی درمانگاه مطهری شیراز، به یاد نیکوکار مرحومه دکتر گلتا صادق‌زاده، توسط خانواده وی بنا شده است.

