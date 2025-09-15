به گزارش ایلنا، احد بهجت حقیقی با اشاره به اینکه ۸۰ درصد سرمایه گذاری شهرک گلخانه‌ای و دامپروری مجتمع غیاث آباد بر عهده سرمایه گذاران بخش خصوصی بوده است، تصریح کرد: طبق برنامه ریزی ها این پایانه صادراتی تا ۶ ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید.

این مقام مسئول با بیان اینکه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، اولویت برنامه های جهاد کشاورزی است، افزود: بهره برداری از این پایانه صادراتی، علاوه بر ارزش افزوده محصولات کشاورزی، رونق اقتصادی و ارزآوری را نیز به همراه دارد.

به گفته وی؛ این واحد صادراتی در زمینی به مساحت ۲۲ هکتار با سرمایه گذاری شخصی به مبلغ ۵۰۰۰ میلیارد ریال به صادرات محصولاتی از قبیل فلفل دلمه ای رنگی اختصاص دارد.

بهجت حقیقی با بیان اینکه مجتمع کشاورزی غیاث‌آباد به مساحت ۵۰ هکتار زیر نظر شرکت شهرک‌های کشاورزی فعالیت دارد، تصریح کرد: فاز اول این مجتمع به مساحت ۲۲ هکتار در سال ۱۴۰۱ به بهره‌برداری رسید که شامل یک شهرک گلخانه‌ای ۱۰ هکتاری با تولید سالانه هزار و ۳۰۰ تن فلفل دلمه ای است.

وی خاطر نشان کرد: این مجتمع شامل یک واحد درجه‌بندی و بسته‌بندی محصولات کشاورزی به ظرفیت ۲۰ هزار تن که زمینه اشتغالزایی ۲۰۰ نفر به طور مستقیم و ۱۰۰ نفر به طور غیرمستقیم را فراهم کرده است، همچنین عملیات احداث سردخانه ده هزار تنی نگهداری مواد غذایی آن به اتمام رسیده که بزودی به بهره برداری می‌رسد.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، اظهار کرد: فاز دوم این شهرک به مساحت ۲۸ هکتار به صورت مجتمع دامپروری با ظرفیت هفت هزار و ۷۵۰ رأس دام سبک خواهد بود که با سرمایه‌گذاری ۵۰۰۰ میلیارد ریالی دو سرمایه‌گذار داخلی باعث اشتغال مستقیم برای ۷۰ نفر و اشتغال غیرمستقیم برای ۱۸۰ نفر خواهد شد.

