واکنش به جشن خارج از عرف در شهربازی باغ جنت شیراز
سخنگوی شهرداری شیراز گفت: برنامه برگزارشده در شهربازی باغ جنت توسط بهرهبردار خصوصی، خارج از مفاد قرارداد و بدون اطلاع شهرداری بوده و این موضوع با پیگیری حقوقی شهرداری به دستگاه قضایی سپرده شده است.
به گزارش ایلنا، علی دیانتی با اشاره به انتشار ویدئوی منتسب به یک مراسم در مجموعه شهربازی باغ جنت، موضع رسمی شهرداری را تشریح کرد و گفت: این مجموعه به بخش خصوصی واگذار شده و بهرهبردار صرفاً در چهارچوب استفاده از وسایل بازی حق فعالیت داشته است.
وی افزود: برگزاری این برنامه کاملاً خودسرانه بوده و بهرهبردار برای برگزاری چنین برنامهای از مبادی ذیربط مجوزی اخذ نکرده، و برگزاری آن غیرقانونی است.
دیانتی تأکید کرد: یکی از مفاد اصلی قراردادهای شهرداری شیراز با بهرهبرداران، پیمانکاران و سرمایهگذاران، رعایت ضوابط حاکم بر شهر و کشور و شئونات اسلامی است. احساسات مردم فهیم شیراز از این اتفاق جریحهدار شد و مدیریت شهری نیز از آن عمیقاً متأثر است.
مدیرکل ارتباطات و امور بینالملل شهرداری شیراز خاطرنشان کرد: پیشتر تذکرات لازم و اخطار به بهرهبردار داده شده بود، اما به دلیل بیتوجهی و تخلف از مفاد قرارداد، شکایت رسمی علیه وی تنظیم و به مراجع قضایی ارجاع شده است. پیگیری حقوقی این پرونده تا حصول نتیجه ادامه خواهد یافت.
وی همچنین با بیان اینکه این مراسم ارتباطی با جشنهای مناسبت میلاد پیامبر اعظم(ص) نداشته است، گفت: این رویداد توسط بخش خصوصی برگزار شده است.