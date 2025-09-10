خبرگزاری کار ایران
افتتاح تصفیه خانه شماره ٢ تربت حیدریه با حضور وزیر نیرو

تصفیه‌خانه فاضلاب شماره ۲ تربت‌حیدریه واقع در شهرک ولیعصر(عج) این شهر روز چهارشنبه با حضور «عباس علی‌آبادی» وزیر نیرو به بهره‌برداری رسید.

به گزارش ایلنا از خراسان رضوی، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب تربت‌حیدریه در حاشیه بهره‌برداری از این طرح افزود: عملیات ساخت این تصفیه خانه به ظرفیت پنج هزار و ۷۰۰ مترمکعب در شبانه‌روز با صرف سه هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار انجام شده است.

غلامعباس عباس‌نژاد با بیان اینکه جمع آوری و دفع فاضلاب یکی از وظایف سازمانی است، بیان کرد: ادامه شیوه سنتی، مخاطرات زیست‌محیطی و آلودگی آب‌های زیرزمینی را به همراه دارد، بهتر است از شیوه‌های نوین برای این منظور استفاده کرد.

وی اضافه کرد: این تصفیه‌خانه با افزایش سرعت تصفیه فاضلاب و بازیابی پساب، امکان استفاده از آن را در صنعت و کشاورزی فراهم می‌کند؛ این امر به‌ویژه در مناطقی که با خشکسالی و کاهش بارندگی مواجه هستند، بسیار ارزشمند است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب تربت‌حیدریه تصریح کرد: البته در خصوص چگونگی استفاده از پساب منتظر اعلام معاونت برنامه‌ریزی آبفای استان خراسان رضوی هستیم تا مدل مالی نحوه واگذاری پساب اعلام شود.

