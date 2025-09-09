به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، مظفر تیموری در نشست خبری امروز ظهر با اصحاب رسانه با اشاره به نقش اثرگذار خبرنگاران در پوشش بحران‌ها و مناسبت‌های مذهبی و ملی گفت: حضور خبرنگاران در ماجرای ۱۲ روزه اخیر و نیز در مراسم اربعین حسینی جلوه‌ای از همبستگی و اعتمادآفرینی بود. رسانه‌ها هم در کنار مردم و هم مسئولان ایستادند و نقشی مهم در بازتاب وحدت ملی ایفا کردند.

وی افزود: خبرنگاران در واقع وجدان بیدار جامعه هستند و بازتاب درست واقعیت‌ها از سوی آنان موجب اعتماد عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی می‌شود.

تیموری با تأکید بر ضرورت تقویت نشاط اجتماعی خاطرنشان کرد: برای ایجاد فضایی بانشاط و پرطراوت برای مردم، مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی تدارک دیده شده که جشن موسیقی «وحدت و صلابت» از جمله مهم‌ترین آن‌هاست. این جشن همزمان با هفته وحدت در تالار انتظار کرمانشاه آغاز شد و به مدت سه شب ادامه دارد. گروه‌های برجسته موسیقی از استان‌های کرمانشاه، کردستان، ایلام، بوشهر و خراسان شمالی در این رویداد حضور دارند و برنامه‌ها در دو نوبت، ۱۷ تا ۱۸:۳۰ و ۱۹:۳۰ تا ۲۱ اجرا می‌شود. ورود برای عموم رایگان است و استقبال پرشور مردم نشان می‌دهد که جامعه نیازمند چنین فضاهایی است.

تیموری همچنین تأکید کرد: انتخاب نام «وحدت و صلابت» برگرفته از استقامت شهداست و به همین دلیل افتتاحیه این جشنواره با ادای احترام به شهدای گمنام آغاز شد تا یاد و خاطره آنان در ذهن مردم ماندگارتر شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه در ادامه از برگزاری نهمین جشنواره «کهن آواهای تنبور» در شهرستان صحنه خبر داد و گفت: این جشنواره که به همت استاد علی‌اکبر مرادی برگزار می‌شود، یکی از مهم‌ترین رویدادهای موسیقی نواحی کشور به شمار می‌آید و در سطح ملی نیز مورد توجه هنرمندان است.

وی افزود: امسال بخش‌های رقابتی جشنواره در سه گروه سنی زیر ۱۲ سال، ۱۲ تا ۱۸ سال و ۱۸ تا ۲۳ سال تعریف شده تا نسل‌های مختلف بتوانند هنر خود را در معرض داوری قرار دهند.

به گفته تیموری، حضور هنرمندان برجسته‌ای چون استاد کیهان کلهر در این جشنواره بر اهمیت آن افزوده و پیگیری‌ها برای ثبت این رویداد در سرفصل اعتبارات ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در جریان است تا جشنواره به شکل رسمی در تقویم فرهنگی کشور جای گیرد و به مرور به جشنواره‌ای ملی و حتی فراملی تبدیل شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دیگر برنامه‌های فرهنگی پیش‌رو، از برگزاری جشنواره پوستر و عکس «از میلاد تا مبعث» خبر داد و گفت: این جشنواره فرصتی برای نمایش خلاقیت هنری جوانان استان خواهد بود. همچنین ویژه‌برنامه روز ملی سینما با حضور مدیران کشوری و فعالان سینما در کرمانشاه برگزار می‌شود که علاوه بر نمایش آثار، نشست‌های تخصصی و کارگاه‌های آموزشی نیز در آن گنجانده شده است. اجرای طرح «شمیم خدمت» با هدف تحقق عدالت فرهنگی در شهرستان‌ها، معرفی «روستاهای دوستدار کتاب» و برگزاری جشنواره «روستاهای خلاق و هنرمند»، و نیز جشنواره ملی خوشنویسی در مهرماه با حضور استاد امیرخانی و جمعی از اساتید برجسته کشور از دیگر برنامه‌هایی است که برای آینده نزدیک پیش‌بینی شده است.

تیموری با تأکید بر رویکردهای کلان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: مردمی‌سازی فرهنگ، تحقق عدالت فرهنگی، رونق اقتصاد هنر و بهره‌گیری از رسانه‌های نوین چهار محور اصلی است که در برنامه‌های استان دنبال می‌شود.

وی افزود: باور داریم ایران فقط تهران نیست و استان‌هایی همچون کرمانشاه با ظرفیت‌های گسترده تاریخی، فرهنگی و هنری شایستگی آن را دارند که میزبان جشنواره‌های ملی و بین‌المللی باشند. به گفته وی، هدف اصلی این برنامه‌ها تمرکززدایی از رویدادهای فرهنگی کشور و معرفی هر چه بیشتر ظرفیت‌های کرمانشاه به جامعه هنری ایران و جهان است.

انتهای پیام/