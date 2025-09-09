ساختارهای محلی در زمینه مدیریت شهری و سیاست گذاری محلات فعال تر شوند/ ضرورت یکپارچه سازی مداخلات در محلات

به گزارش خبرنگار ایلنا، سعید پورعلی روز سه شنبه هجدهم شهریور ماه در جلسه شورای اجتماعی استان با موضوع طرح پیشرفت محله محور اظهارداشت: یکی از نکات برجسته این حوزه، وجود واژگان مختلف از قبیل سرای محله، خانه هلال، دفاتر تسهیل‌گری، مراکز مثبت زندگی و…برای مداخله دستگاه‌ها برای انجام اقدام در محلات است که نشان می‌هد تنوعی از «اقدامات» و «دستگاه‌های اجرایی» در سنوات گذشته در این حوزه وجود دارد.

وی ادامه داد: در تبصره ۳ بنده ف ماده ۸۵ برنامه هفتم پیشرفت، تدوین آیین نامه نحوه مداخله یکپارچه دستگاه‌های اجرایی در محلات و حاشیه شهرها به عنوان تکلیف برای وزارت کشور تعریف شده که تا حد زیادی موازی کاری‌های موجود در این زمینه را رفع می‌کند.

معاون سیاسی استاندار لرستان تاکید کرد: برنامه هفتم به سمتی می‌رود که شیوه مداخله یکپارچه در محلات و حاشیه شهرها برای کلیه دستگاه‌ها مشخص و نوشته شده و برنامه ساماندهی سازمان‌های مردم نهاد و نهادهای پیشرفت و توسعه محلی مردمی نیز طبق برنامه پیش بینی شده و بصورت مدت دار، ظرف یکسال تدوین و ابلاغ شود.

پورعلی افزود: باتوجه به پراکندگی جامعه هدف برخی دستگاه ها، سازماندهی در حوزه فعالیت سازمان‌های مردم نهاد و دستگاه‌های اجرایی ضروری است.

وی ادامه داد: هدف اصلی اجرای این طرح‌ها نیز ایجاد و تقویت امید و اعتماد در جامعه نسبت به دولت و حاکمیت است و بر همین اساس باید ساختارهای محلی را در بحث مدیریت شهری و سیاست‌گذاری در این حوزه، بیشتر دخیل کنیم.

پورعلی گفت: با این روش مردم به لحاظ ساختاری، ارتباطی و اقدام‌های تاثیرگذار از بعد مشارکت نیز بیشتر دیده می‌شوند و احساس اثرگذاری بیشتری در محلات خواهند داشت.

وی تاکید کرد: هدف اصلی طرح پیشرفت محله اینست که بگوید مردم توانمند و قابل اتکا هستند و مشارکت آن‌ها برای حل مسایل محلات و مدیریت آن‌ها برای بهبود کیفیت زندگی محلی بسیار موثر است.

به گفته معاون سیاسی امنیتی استاندار لرستان، این طرح مستلزم بومی‌سازی است که در این راستا نیز پیشنهادهایی ارایه کردیم.

پورعلی افزود: این طرح بستری برای افزایش مشارکت و حضور مردم در محلات است تا انجمن‌های مردمی، روحانیون، معتمدین محلی و…در تصمیم گیری‌ها تأثیر مستقیم داشته باشند.

وی ادامه داد: شناسایی نیازها و اولویت‌های محلات بدون تشکیل شورای پیشرفت محلات ممکن نیست زیرا اولویت‌های محلات با یکدیگر متفاوت است.

وی با بیان اینکه محله در استان ما بخشی از هویت افراد است، تصریح کرد: در این راستا ظرفیت دهی به محلات و ایجاد پیوند بین مدیریت شهری و محلات برای بهبود کیفیت زندگی، بخش مهمی از اجرای طرح محله محوری است.

معاون سیاسی استاندار لرستان تاکید کرد: اجرای پروژه‌های اولویت دار کوچک برای کسب موفقیت در این زمینه مستلزم همراهی مدیران دستگاه‌ها و مدیران شهری در این محلات با اولویت خواسته‌های مردم می‌باشد.

پورعلی، کیفیت ساختار و…مساجد از نظر اینکه پایگاه اجرای طرح هستند را موضوع مهمی در زمینه اجرای این طرح عنوان کرد و افزود: علاوه براین واگذاری اجرای طرح‌ها به دستگاه‌هایی که موفقیت بیشتری در این زمینه داشته‌اند از جمله معاونت اجتماعی سپاه لرستان که تکیه گاه دانشی و تجربی است نیز بسیار مهم است.

