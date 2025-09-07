خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

چهاردهمین جشنواره فیلم و عکس اردیبهشت هرمزگان از ۲۷ تا ۳۰ آبان برگزار می‌شود

چهاردهمین جشنواره فیلم و عکس اردیبهشت هرمزگان از ۲۷ تا ۳۰ آبان برگزار می‌شود
کد خبر : 1683010
لینک کوتاه کپی شد.

احسان عبدی‌پور در جمع داوران جشنواره

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان و دبیر چهاردهمین جشنواره فیلم و عکس اردیبهشت، در نشست خبری این رویداد از برگزاری جشنواره در روزهای ۲۷ تا ۳۰ آبان‌ماه در بندرعباس خبر داد و اعلام کرد که احسان عبدی‌پور، فیلمساز و نویسنده شناخته‌شده، به‌همراه آرش رصافی و کریم فائقیان داوری آثار این دوره از جشنواره را بر عهده دارند.

به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، فرخنده جلالی در نشست خبری چهاردهمین جشنواره فیلم و عکس اردیبهشت گفت: این دوره از جشنواره از تاریخ ۲۷ تا ۳۰ آبان‌ماه در مجموعه سینماهای بندرعباس مال برگزار خواهد شد و علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را تا ۳۰ مهرماه به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

او افزود: هیئت داوران این دوره متشکل از سه هنرمند برجسته و با‌تجربه در عرصه سینما و عکاسی است؛ احسان عبدی‌پور، کارگردان و نویسنده شناخته‌شده اهل بوشهر؛ آرش رصافی، کارگردان و مدرس سینما؛ و کریم فائقیان، عکاس، فیلمساز و موسیقی‌دان بوشهری که آثار شاخصی در سطح ملی و منطقه‌ای دارند.

چهاردهمین جشنواره فیلم و عکس اردیبهشت هرمزگان از ۲۷ تا ۳۰ آبان برگزار می‌شود

جلالی با اشاره به فرصت باقی‌مانده تا پایان مهلت ارسال آثار، ابراز امیدواری کرد: با توجه به شرایط آب‌وهوایی مطلوب در هرمزگان و زمان بیش از دو ماهه‌ای که تا پایان مهلت ثبت‌نام در جشنواره وجود دارد، انتظار داریم علاقه‌مندان به سینما و عکاسی از این فرصت استفاده کنند و آثار خود را برای حضور در این رویداد آماده کنند.

او همچنین با تأکید بر جایگاه ویژه جشنواره فیلم و عکس اردیبهشت در تقویت جریان‌های هنری و حمایت از استعدادهای بومی استان گفت: این جشنواره فرصتی ارزشمند برای معرفی هنرمندان جوان و خلاق هرمزگان است و امیدواریم در این دوره شاهد حضور پررنگ‌تر هنرمندان محلی در کنار آثار ملی باشیم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی