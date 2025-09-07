به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، فرخنده جلالی در نشست خبری چهاردهمین جشنواره فیلم و عکس اردیبهشت گفت: این دوره از جشنواره از تاریخ ۲۷ تا ۳۰ آبان‌ماه در مجموعه سینماهای بندرعباس مال برگزار خواهد شد و علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را تا ۳۰ مهرماه به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

او افزود: هیئت داوران این دوره متشکل از سه هنرمند برجسته و با‌تجربه در عرصه سینما و عکاسی است؛ احسان عبدی‌پور، کارگردان و نویسنده شناخته‌شده اهل بوشهر؛ آرش رصافی، کارگردان و مدرس سینما؛ و کریم فائقیان، عکاس، فیلمساز و موسیقی‌دان بوشهری که آثار شاخصی در سطح ملی و منطقه‌ای دارند.

جلالی با اشاره به فرصت باقی‌مانده تا پایان مهلت ارسال آثار، ابراز امیدواری کرد: با توجه به شرایط آب‌وهوایی مطلوب در هرمزگان و زمان بیش از دو ماهه‌ای که تا پایان مهلت ثبت‌نام در جشنواره وجود دارد، انتظار داریم علاقه‌مندان به سینما و عکاسی از این فرصت استفاده کنند و آثار خود را برای حضور در این رویداد آماده کنند.

او همچنین با تأکید بر جایگاه ویژه جشنواره فیلم و عکس اردیبهشت در تقویت جریان‌های هنری و حمایت از استعدادهای بومی استان گفت: این جشنواره فرصتی ارزشمند برای معرفی هنرمندان جوان و خلاق هرمزگان است و امیدواریم در این دوره شاهد حضور پررنگ‌تر هنرمندان محلی در کنار آثار ملی باشیم.

