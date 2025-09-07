جمعیت دانشجویی دانشگاه آزاد فارس به ۸۷ هزار و ۹۰۰ نفر رسید

به گزارش ایلنا، محمدرضا قائدی امروز ۱۶ شهریور در نشست خبری با خبرنگاران افزود: در حال حاضر ۲۸ هزار دانشجو در واحد شیراز و بیش از ۸۷ هزار و ۵۰۰ دانشجو در ۳۶ واحد و مرکز دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس مشغول تحصیل هستند که از نظر تعداد واحد، فارس رتبه نخست کشور را دارد.

به گفته وی، استان فارس از نظر جمعیت دانشجویی نیز پس از تهران و اصفهان در رتبه سوم کشور قرار دارد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس همچنین از فعالیت دانشکده بین‌الملل خبر داد و گفت: بیش از ۶۰۰ دانشجوی بین‌المللی از کشورهای عراق، افغانستان، سوریه، یمن و نیجریه در این دانشکده تحصیل می‌کنند.

وی با بیان این‌که دانشگاه آزاد اسلامی یکی از مولودهای ارزشمند انقلاب اسلامی است، گفت این دانشگاه نقش بی‌بدیلی در توسعه آموزش عالی و پژوهش کشور ایفا کرده است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس تاکید کرد: هدف این دیدار، اطلاع‌رسانی درباره ظرفیت‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی در استان فارس است.

قائدی افزود: دانشگاه آزاد اسلامی تنها به حوزه آموزش عالی محدود نمی‌شود و با راه‌اندازی مدارس سما، از پیش‌دبستانی تا هنرستان، سهم مهمی در آموزش عمومی نیز دارد. در استان فارس نزدیک به ۸۰ مدرسه سما فعال است که بیش از ۱۳ هزار دانش‌آموز را پوشش می‌دهند.

به گفته وی، این مدارس نقش مهمی در حل مشکلات آموزشی شهرهای جدید مانند صدرا داشته و با جذب حدود ۷۰۰ دانش‌آموز، بار بزرگی از دوش خانواده‌ها برداشته است.

وی با اشاره به دانشکده تعلیم و تربیت در دانشگاه آزاد اسلامی شیراز گفت: این دانشکده وظیفه توانمندسازی معلمان و همکاری با آموزش و پرورش فارس را بر عهده دارد و دوره‌های آموزشی متنوعی برای ارتقای مهارت معلمان برگزار می‌کند.

قائدی در ادامه به دستاوردهای علمی اشاره کرد و گفت: در سال‌های اخیر بیش از ۸۰ کتاب توسط اعضای هیئت علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس تألیف شده و بیش از ۹۰۰ مقاله ISI و ۱۷۰۰ مقاله نمایه‌شده در اسکوپوس منتشر شده است.

وی افزود: دانشگاه آزاد اسلامی فارس با انتشار ۵۴ مجله علمی، رتبه سوم کشور را پس از واحدهای تهران مرکز و علوم و تحقیقات به خود اختصاص داده است.

به گفته قائدی، این ظرفیت نقش مهمی در حل مشکل چاپ مقالات دانشجویان دکتری دارد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس از استقرار ۱۴ شرکت دانش‌بنیان و ۱۰۰ هسته فناور در مرکز رشد دانشگاه خبر داد و گفت: بیش از ۲۰۰ محصول فناورانه و نوآورانه در این مراکز تولید شده که بسیاری از آنها به مرحله تجاری‌سازی رسیده‌اند.

قائدی با اشاره به برنامه‌های فرهنگی دانشگاه گفت: در سال‌های اخیر بیش از ۴۰۰ کرسی آزاداندیشی در دانشگاه آزاد اسلامی فارس برگزار شده است که مورد تقدیر رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس ادامه داد: سه دوره طرح حامی برای رسیدگی به مشکلات دانشجویان و چهار دوره جشنواره کشوری سرود «نغمه‌ها» در استان برگزار شده است.

به گفته وی، دانشگاه آزاد اسلامی فارس همچنین از حدود ۱۲ هزار دانشجوی شاهد و ایثارگر حمایت می‌کند و تاکنون ۲۶ شهید تقدیم کشور کرده است.

جذب ۲ هزار دانشجو در طرح پویش؛ پیوند دانشگاه با بازار کار

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس با تاکید بر اهمیت اشتغال دانشجویان گفت: طرح پویش به منظور اشتغال همزمان با تحصیل راه‌اندازی شده و تاکنون بیش از دو هزار دانشجو در قالب این طرح در صنایع و شرکت‌های دانش‌بنیان مشغول به کار شده‌اند که بیش از ۱۰۰ نفر از آنان جذب قطعی شده‌اند.

قائدی افزود: با هماهنگی اداره کار، تعاون و اتاق بازرگانی در تلاشیم موانع بیمه‌ای و اداری این طرح را برطرف کنیم تا شمار بیشتری از دانشجویان جذب بازار کار شوند.

وی تأکید کرد: بر اساس آمار مرکز آمار ایران، دانشگاه آزاد اسلامی در میان تمام دانشگاه‌های کشور بالاترین نرخ اشتغال فارغ‌التحصیلان را دارد.

به گفته رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس، امسال دانشگاه آزاد اسلامی شیراز بیش از ۷۰۰۰ دانشجوی جدید در مقاطع مختلف جذب خواهد کرد و با توسعه رشته‌های جدیدی مانند پرستاری، دامپزشکی و بیوشیمی، سبد متنوعی از رشته‌ها را در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌دهد.

رشد دو برابری جمعیت دانشجویی در فارس

معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی دانشگاه آزاد اسلامی نیز در این نشست گفت: استان فارس اعلام کرد که جمعیت دانشجویی این دانشگاه در استان طی سه سال گذشته رشدی قابل توجه داشته و از ۴۷ هزار نفر به بیش از ۸۷ هزار و ۹۰۰ دانشجو رسیده است.

حسن سلطانی افزود: بر اساس آمار رسمی مرکز آمار ایران و گزارش شورای عالی انقلاب فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی بالاترین نرخ اشتغال فارغ‌التحصیلان را در مقایسه با سایر دانشگاه‌ها دارد.

سلطانی با اشاره به ماهیت مردمی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: این دانشگاه با ۳ گروه اصلی در ارتباط است: دانشجویان، دانش‌آموزان و دانش‌پذیران. در استان فارس بیش از ۱۳ هزار دانش‌آموز در مدارس سما مشغول به تحصیل هستند و دوره‌های متنوع توانمندسازی نیز برای کارکنان سازمان‌ها و نهادهای مختلف در حال برگزاری است.

معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس با اشاره به روند بازنگری رشته‌های دانشگاهی گفت شورای گسترش دانشگاه آزاد اسلامی هر ساله رشته‌های تحصیلی را رصد می‌کند و در صورتی که رشته‌ای در شهرستانی با استقبال مواجه نشود، پذیرش آن متوقف و به رشته‌های موردنیاز همان منطقه تغییر داده می‌شود.

به گفته سلطانی، این سیاست منجر به تناسب رشته‌های دانشگاهی با ظرفیت‌های هر شهرستان می‌شود؛ به عنوان نمونه رشته‌های کشاورزی در مناطق دارای ظرفیت کشاورزی تقویت و رشته‌های صنعتی در شهرستان‌های صنعتی توسعه می‌یابد.

وی در توضیح وضعیت شهریه‌ها اعلام کر: دانشگاه آزاد اسلامی دارای رتبه‌بندی ۲۶گانه است و شهریه‌ها بر اساس سطح علمی و پژوهشی هر واحد تعیین می‌شود.

معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس تأکید کرد: شهریه دوره‌های کاردانی و کارشناسی در سال جاری بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش داشته که این میزان کمتر از نرخ تورم کشور است.

سلطانی افزود: دانشجویانی که در سنوات مجاز تحصیل خود (چهار ترم در کاردانی و هشت ترم در کارشناسی) دروس را به پایان برسانند شامل هیچ افزایش ویژه‌ای نمی‌شوند و فقط یک درصد دانشجویان که سنوات تحصیل آنها بیش از حد مجاز باشد، شهریه‌شان بر اساس نرخ ورودی جدید محاسبه می‌شود.

معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس همچنین از فعالیت صندوق‌های نیکوکاری در واحدهای دانشگاهی خبر داد و گفت : مشارکت دانشجویان، استادان و کارکنان منجر به آزادی تعداد قابل توجهی از زندانیان جرائم غیرعمد در سال جاری شده است.

