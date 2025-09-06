خبرگزاری کار ایران
English العربیه
رئیس مرکز ملی پیش‌بینی وضع هوا تشریح کرد:

پیش بینی هواشناسی در نوار شمالی / وزش باد و رگبار باران در گیلان

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا ضمن پیش‌بینی رگبار پراکنده باران در نوار شمالی کشور از تداوم وزش باد تا سه‌شنبه (۱۸ شهریور) در شرق کشور خبر داد.

به گزارش ایلنا از رشت، صادق ضیاییان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در گفت‌وگو با ایسنا گفت: بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی، امروز (۱۵ شهریورماه) با گذر امواج کم‌دامنه تراز میانی از نوار شمالی کشور، در برخی نقاط اردبیل، گیلان، مازندران و گلستان بعضی ساعات افزایش ابر، وزش باد و رگبار پراکنده رخ می‌دهد.

وی گفت: یکشنبه و دوشنبه (۱۶ و ۱۷ شهریور) در شمال آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان و غرب مازندران ابرناکی، وزش باد و رگبار باران پیش‌بینی می‌شود همچنین در ارتفاعات البرز واقع در شرق مازندران و گلستان رگبار پراکنده انتظار می‌رود.

ضیاییان در ادامه اظهار کرد: طی سه روز اخیر، وزش باد در نوار شرقی، مرکز و دامنه‌های جنوبی البرز ادامه خواهد داشت و در برخی ساعات در شرق کشور به ویژه در منطقه زابل، خیزش گردوخاک رخ می‌دهد. با این حال از سه‌شنبه و چهارشنبه (۱۸ و ۱۹ شهریور) از شدت وزش باد در نیمه شرقی کشور کاسته خواهد شد و در غالب مناطق کشور جوی آرام و پایدار برقرار می‌شود.

به گفته وی در سواحل دریای خزر نیز طی این مدت افزایش نسبی دما انتظار می‌رود  همچنین طی امروز و فردا غرب دریای خزر و طی سه روز آینده خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان مواج پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درباره وضعیت جوی تهران اظهار کرد: آسمان تهران فردا (۱۶ شهریور) صاف تا کمی ابری گاهی با وزش باد و گاهی با افزایش باد خواهد بود و دمای آن بین ۲۴ تا ۳۶ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود همچنین روز دوشنبه (۱۷ شهریور) آسمان پایتخت صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد و گاهی همراه با افزایش باد خواهد بود و بیشینه و کمینه دما به ترتیب ۳۶ و ۲۴ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان در پایان گفت: طی فردا و پس‌فردا (۱۶ و ۱۷ شهریور) اهواز با بیشینه دمای ۴۵ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و شهرکرد با کمینه دمای ۹ درجه سانتیگراد خنک‌ترین مراکز استان کشور خواهند بود.

 صحت پیش‌بینی هواشناسی در بازه زمانی یک هفته حدود ۸۰ درصد است.

