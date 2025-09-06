پیش بینی هواشناسی در نوار شمالی / وزش باد و رگبار باران در گیلان

به گزارش ایلنا از رشت، صادق ضیاییان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در گفت‌وگو با ایسنا گفت: بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی، امروز (۱۵ شهریورماه) با گذر امواج کم‌دامنه تراز میانی از نوار شمالی کشور، در برخی نقاط اردبیل، گیلان، مازندران و گلستان بعضی ساعات افزایش ابر، وزش باد و رگبار پراکنده رخ می‌دهد.

وی گفت: یکشنبه و دوشنبه (۱۶ و ۱۷ شهریور) در شمال آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان و غرب مازندران ابرناکی، وزش باد و رگبار باران پیش‌بینی می‌شود همچنین در ارتفاعات البرز واقع در شرق مازندران و گلستان رگبار پراکنده انتظار می‌رود.

ضیاییان در ادامه اظهار کرد: طی سه روز اخیر، وزش باد در نوار شرقی، مرکز و دامنه‌های جنوبی البرز ادامه خواهد داشت و در برخی ساعات در شرق کشور به ویژه در منطقه زابل، خیزش گردوخاک رخ می‌دهد. با این حال از سه‌شنبه و چهارشنبه (۱۸ و ۱۹ شهریور) از شدت وزش باد در نیمه شرقی کشور کاسته خواهد شد و در غالب مناطق کشور جوی آرام و پایدار برقرار می‌شود.

به گفته وی در سواحل دریای خزر نیز طی این مدت افزایش نسبی دما انتظار می‌رود همچنین طی امروز و فردا غرب دریای خزر و طی سه روز آینده خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان مواج پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درباره وضعیت جوی تهران اظهار کرد: آسمان تهران فردا (۱۶ شهریور) صاف تا کمی ابری گاهی با وزش باد و گاهی با افزایش باد خواهد بود و دمای آن بین ۲۴ تا ۳۶ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود همچنین روز دوشنبه (۱۷ شهریور) آسمان پایتخت صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد و گاهی همراه با افزایش باد خواهد بود و بیشینه و کمینه دما به ترتیب ۳۶ و ۲۴ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان در پایان گفت: طی فردا و پس‌فردا (۱۶ و ۱۷ شهریور) اهواز با بیشینه دمای ۴۵ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و شهرکرد با کمینه دمای ۹ درجه سانتیگراد خنک‌ترین مراکز استان کشور خواهند بود.

صحت پیش‌بینی هواشناسی در بازه زمانی یک هفته حدود ۸۰ درصد است.

