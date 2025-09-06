بارگیری بیش از ۸۳ هزارتُن گندله آهن در بندر شهید رجایی
۸۳ هزار و۸۰۰ تن گندله آهن در اسکله ۳۲ بندر شهید رجایی بارگیری شد.
به گزارش ایلنا از بندرعباس، روحالله شاعلیا ، معاون امور بندری و اقتصادی بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: این محموله گندلهآهن با یک فروند شناور ۲۲۹ متری برای نخستین بار در اسکله بندر شهید رجایی در حال بارگیری است.
شاعلیا افزود: میانگین بارگیری این شناور روزانه ۱۳ هزار تن ثبت شد که نویدبخش جهشی جدید در فعالیتهای تجاری منطقه است.
وی گفت: ۱۸ باب انبار مسقف با ظرفیت بیش از۳۵۰ هزار تن، شش پست اسکله ویژه کالای اساسی و سه پایانه نگهداری فرآوردههای روغن خوراکی به ظرفیت۳۷۰ هزار تن در بندر شهید رجایی فعال است.
تخلیه۹۰ درصد بارگیری کالاهای کانتینری کشور در مجتمع بندری شهید رجایی بندرعباس صورت میگیرد.
بندر شهید رجایی در ۲۳ کیلومتری غرب بندرعباس با اتصال به آبهای بینالمللی و کشورهای حوزه خلیجفارس و دریای عمان به دروازه طلایی ورود به جهان معروف است.