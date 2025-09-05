خبرگزاری کار ایران
جوان روستایی دنانشین، جان سه بیمار نیازمند را نجات داد

جوانی ۲۴ ساله ای در روستای احمد غریب از توابع شهرستان دنا در استان کهگیلویه و بویراحمد توانست با اهدای اعضای خود، جان سه بیمار نیازمند به اعضاء را نجات دهد.

به گزارش ایلنا از یاسوج، مسئول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: مرحوم ایمان برگ ریزان ۲۴ ساله ساکن روستای احمد غریب شهرستان دنا بر اثر مسمویت دارویی در بیمارستان شهید جلیل یاسوج بستری شد.

سید سینا سعیدی با بیان اینکه این بیمار بر اثر شدت مسومیت ناشی از دارو دچار مرگ مغزی شد، افزود: پس از تایید مرگ معزی از سوی پزشکان با رضایت خانواده و با همکاری تیم‌های پزشکی دانشگاه‌های علوم پزشکی یاسوج و شیراز ، اعضای بدن این بیمار برداشت و برای پیوند به بیماران نیازمند به بیمارستان ابوعلی سینای شیراز منتقل شد.

وی  با اشاره به اینکه از بدن این بیمار مرگ مغزی، کلیه ها   و کبد به سه بیمار نیازمند پیوند اهدا شد، اظهارداشت: این چهارمین مورد اهدا عضو در سال ۱۴۰۴ در استات کهگیلویه و بویراحمد است که به بیماران نیازمند اهدا می شود.

به گزارش ایلنا، روستای احمد غریب تا یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد حدود ۷۰ کیلومتر فاصله دارد.

