رئیس اورژانس استان خبر داد؛
یک کشته و 2 مصدوم در حادثه واژگونی تاکسی در محور تاکستان-قزوین
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی استان قزوین گفت: واژگونی یک دستگاه تاکسی در محور تاکستان به قزوین، متأسفانه یک کشته و دو مجروح بر جای گذاشت.
به گزارش ایلنا از قزوین، یوسف اکبری شهرستانکی در این باره گفت: حوالی ساعت 12:40 ظهر روز دوشنبه 10 شهریور یک مورد واژگونی خودرو تاکسی در محدوده سهراهی شید اصفهان (محور تاکستان-قزوین) به مرکز ارتباطات اورژانس 115 گزارش شد.
وی اضافه کرد: با اعلام این حادثه بلافاصله دو دستگاه آمبولانس از پایگاههای اورژانس اقبالیه و کهک به محل اعزام شدند. متأسفانه در این حادثه، یکی از سرنشینان که آقایی حدوداً 25 ساله بوده، در صحنه تصادف جان خود را از دست داد. همچنین دو نفر از مصدومان این حادثه پس از دریافت اقدامات، توسط تیم اورژانس به بیمارستان شهید رجایی قزوین منتقل شدند.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث استان قزوین ضمن تأکید بر رعایت اصول ایمنی در رانندگی از رانندگان خواست تا با احتیاط و رعایت سرعت مطمئنه در محورهای برونشهری تردد کنند.