به گزارش ایلنا، رئیس ناحیه ویژه حوزه استحفاظی باغات قصردشت در بازدید از باغ‌های آسیب‌دیده عنوان کرد: پس از حادثه، همکاران ما در ناحیه ویژه حوزه استحفاظی باغ‌های قصرالدشت، همت خود را برای احیای باغ‌های آسیب‌دیده به کار برده و پس از جمع‌آوری شاخه‌های شکسته و سوخته، مسیر آبشخور درختان را آماده آبیاری نمودند.

بیژن زارعی که در زمان آبیاری درختان از نزدیک در جریان مشکلات این باغ‌ها قرار گرفت، گفت: با توجه به اهمیت احیای هرچه سریع‌تر این باغ‌ها، ضمن جمع‌آوری ضایعات خشک و نصب تجهیزات آبی می‌بایست آبیاری به موقع صورت گیرد.

زارعی افزود: با توجه به کمبود آب و محدودیت در زمان آبیاری، مقداری لوله و متعلقات خریداری شده و با نصب چند شیرفلکه اصلی و انشعابات از هدررفت آب نیز جلوگیری خواهد شد.

رئیس ناحیه ویژه حوزه استحفاظی باغات قصردشت ضمن رسیدگی به نحوه آبیاری و بررسی درختان در حال احیا، گفت: با رسیدگی به موقع این درختان در حال جوانه زدن هستند و امیدواریم تا پایان فصل آبیاری بخش عظیمی از این باغ را احیا نموده و به حفظ درختان احیا شده کمک نماییم.

گفتنی است به همت شهرداری و ناحیه ویژه باغات، پس از مشخص شدن تعداد درختان احیاشده، در قسمت‌های خالی این اراضی کاشت درختان بومی جدید نیز صورت خواهد گرفت تا علاوه بر احیای میراث سبز شیراز به گسترش و توسعه این ارزش گرانمایه نیز کمک شود.

قطعاً در این مسیر علاوه بر همت شهرداری و ناحیه ویژه باغات، همیاری مردمی و باغداران و همسایه‌های این ناحیه نیز کمک شایانی به حفظ این میراث خواهد کرد.

