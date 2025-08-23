طوفان گرد و خاک در سیستان و بلوچستان/ وزش باد ۱۱۵ کیلومتری زابل را درنوردید

به گزارش ایلنا، محسن حیدری اظهار کرد: وزش باد شدید با بیشینه سرعت ۱۱۵ کیلومتر بر ساعت بامداد امروز (۱ شهریور ۱۴۰۴) زابل را درنوردید و گردوغبار ناشی از آن، شعاع دید افقی را به ۷۰۰ متر کاهش داد.

وی افزود: همچنین در شهرستان زهک بیشینه سرعت باد به ۷۶ کیلومتر بر ساعت رسید و دید افقی در ایستگاه هواشناسی این شهرستان تا ۹۰۰ متر کاهش یافت.

وی در ادامه گفت: دامنه این پدیده تنها به منطقه سیستان محدود نماند و در مرکز استان نیز موجب کاهش محسوس دید شد، به‌گونه‌ای که در زاهدان دید افقی به ۱۵۰۰ متر کاهش یافت.

