خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

طوفان گرد و خاک در سیستان و بلوچستان/ وزش باد ۱۱۵ کیلومتری زابل را درنوردید

کد خبر : 1677192
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان اعلام کرد که زابل با وزش باد شدید به سرعت ۱۱۵ کیلومتر بر ساعت و کاهش دید تا ۷۰۰ متر مواجه شده است. این پدیده، مناطقی مانند زاهدان و زهک را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

به گزارش ایلنا، محسن حیدری اظهار کرد: وزش باد شدید با بیشینه سرعت ۱۱۵ کیلومتر بر ساعت بامداد امروز (۱ شهریور ۱۴۰۴) زابل را درنوردید و گردوغبار ناشی از آن، شعاع دید افقی را به ۷۰۰ متر کاهش داد.

وی افزود: همچنین در شهرستان زهک بیشینه سرعت باد به ۷۶ کیلومتر بر ساعت رسید و دید افقی در ایستگاه هواشناسی این شهرستان تا ۹۰۰ متر کاهش یافت.

وی در ادامه گفت: دامنه این پدیده تنها به منطقه سیستان محدود نماند و در مرکز استان نیز موجب کاهش محسوس دید شد، به‌گونه‌ای که در زاهدان دید افقی به ۱۵۰۰ متر کاهش یافت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور