طوفان گرد و خاک در سیستان و بلوچستان/ وزش باد ۱۱۵ کیلومتری زابل را درنوردید
مدیرکل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان اعلام کرد که زابل با وزش باد شدید به سرعت ۱۱۵ کیلومتر بر ساعت و کاهش دید تا ۷۰۰ متر مواجه شده است. این پدیده، مناطقی مانند زاهدان و زهک را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
به گزارش ایلنا، محسن حیدری اظهار کرد: وزش باد شدید با بیشینه سرعت ۱۱۵ کیلومتر بر ساعت بامداد امروز (۱ شهریور ۱۴۰۴) زابل را درنوردید و گردوغبار ناشی از آن، شعاع دید افقی را به ۷۰۰ متر کاهش داد.
وی افزود: همچنین در شهرستان زهک بیشینه سرعت باد به ۷۶ کیلومتر بر ساعت رسید و دید افقی در ایستگاه هواشناسی این شهرستان تا ۹۰۰ متر کاهش یافت.
وی در ادامه گفت: دامنه این پدیده تنها به منطقه سیستان محدود نماند و در مرکز استان نیز موجب کاهش محسوس دید شد، بهگونهای که در زاهدان دید افقی به ۱۵۰۰ متر کاهش یافت.