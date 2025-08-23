انهدام یک تیم تروریستی در سیستان و بلوچستان
روابط عمومی اداره کل اطلاعات سیستان و بلوچستان با صدور اطلاعیهای از انهدام یک تیم تروریستی که در صدد انجام عملیات هدفمند در شرق کشور بود، خبر داد.
به گزارش ایلنا، روابط عمومی اداره کل اطلاعات استان سیستان و بلوچستان روز شنبه در اطلاعیه ای اعلام کرد: یکی از توطئه های بزرگ تروریستی در پهنه شرق کشور، خنثی و تیم تروریستی عامل آن، کاملا منهدم شد.
در این اطلاعیه آمده است: این تیم تروریستی که به انواع سلاح، مهمات و سازههای انفجاری متنوع مجهز بود، در روزهای گذشته از مرزهای شرقی وارد کشور شده و در صدد انجام عملیات تروریستی خطرناک و هدفمند بود که با عنایات خاصه حضرت پیامبر اکرم(ص) به تور امنیتی سربازان گمنام امام زمان(عج) افتاد.
روابط عمومی اداره کل اطلاعات سیستان و بلوچستان در این اطلاعیه اعلام کرد: تیم اصلی عملیاتی متشکل از هفت تروریست غیر ایرانی و مسلح به سلاح هایی از قبیل «آر.پی.جی ۷ لیزردار»، مسلسلهای آمریکایی M۴ و M۱۶، نارنجکهای دستی، سلاحهای نارنجکانداز، جلیقههای انفجاری، بیسیمهای دستی، تعداد فراوانی انواع فشنگ و خرج ضد نفر آر.پی.جی بود که علاوه بر تسلیحات اشاره شده از تروریستها چند دستگاه خودرو، موتور سیکلت و سایر لوازم و تجهیزات ذیربط کشف شد.
در ادامه این اطلاعیه آمده است: بر اساس اطلاعات بدستآمده، هدف این تیم تروریستی، حمله به یکی از مراکز حیاتی در منطقه شرق کشور بود؛ هدف مورد نظرِ تروریستها دقیقا از نوع اهدافِ نظامی مورد هجمه رژیم تبهکار صهیونیستی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه است که این موضوع مضاف بر سایر مستندهای موجود، پرده از ماهیت صهیونیستی تیم تروریستی منهدم شده بر میدارد.
این اطلاعیه می افزاید: همچنین نوع دورههای ویژه نظامی برگزار شده برای تیم تروریستی و تمرینهایی که بر روی ماکت مرکز حیاتی مورد نظر انجام شده است، جملگی حکایت از مدلهای آموزشی و عملیاتی سازمان جاسوسی موساد دارد که در گذشته نمونههای مشابه آنها کشف شده بود.
در این اطلاعیه خاطرنشان شده است: سربازان گمنام امام زمان(عج) در اداره کل اطلاعات استان سیستان و بلوچستان در مرحله شناسایی و سرنخ یابی از یاری مردم متعهّد و باوفای منطقه و در مرحله یورش به مخفیگاه تروریستها از حضور و حمایت جانانه برادران فداکار خود در سپاه و فرماندهی انتظامی استان برخوردار بودند که بدینوسیله مراتب سپاس صمیمانه خود را از آنها اعلام میدارند.
روابط عمومی اداره کل اطلاعات سیستان و بلوچستان اعلام کرد: ضمنا در تبادل آتش متقابلِ سنگین و چند ساعته با تروریستها، ۶ تروریستِ مهاجم به هلاکت رسیدند و ۲ نفر بازداشت شدند، از همکاران ما در اداره کل اطلاعات استان، ۲ نفر و از مأموران فداکار فراجا، یک نفر مجروح شدند که از ادعیه ملت شریف ایران برای بازیابی سلامتی خویش برخوردار خواهند بود.
در پایان این اطلاعیه آمده است: ضمن عرض تبریک و تسلیت شهادت پنج مأمور فداکار فراجا در واقعه تروریستی دیروز شهرستان ایرانشهر با آن شهدای به خون خفته و با نیروهای خدوم و از جان گذشته انتظامی کشور تجدید عهد می نماییم که تا شناسایی و مجازات تروریستهای جنایتکار آن حمله ناجوانمردانه از پای نخواهیم نشست.