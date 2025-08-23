به گزارش ایلنا، محمدرضا اصغری بیان کرد: این استان با برخورداری از ۶ هزار و ۱۶۶ زنبورستان، ۷ درصد کل زنبورستان‌های کشور را در اختیار دارد و به‌عنوان قطب نخست زنبورداری ایران شناخته می‌شود.

وی افزود: زنبورستان‌های آذربایجان‌غربی برخلاف بسیاری از استان‌ها، عمدتاً از کندوهای مدرن تشکیل شده‌اند و با یک‌میلیون و ۴۷۱ هزار و ۳۵۴ کلنی، رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده‌اند که معادل ۱۴ درصد کل کلنی‌های ایران است.

وی اظهار کرد: از این تعداد، یک‌میلیون و ۳۶۴ هزار و ۷۴۳ کلنی فعال هستند که ۱۳ درصد سهم ملی را شامل می‌شوند و باز هم جایگاه اول کشور را به آذربایجان‌غربی اختصاص داده‌اند.

اصغری با اشاره به ظرفیت تولید فرآورده‌های جانبی زنبورستان‌ها گفت: در سال ۱۴۰۳، میزان ۱۷۷ کیلوگرم گرده گل در استان تولید شد که ۲۰.۴۳ درصد تولید کشور را شامل می‌شود و رتبه اول را به آذربایجان‌غربی داد.

وی مهم‌ترین محصول زنبورداری استان را تولید عسل عنوان کرد و افزود: سال گذشته ۲۳ هزار و ۲۶۰ تن عسل در استان استحصال شد که معادل ۱۸ درصد کل تولید کشور است و آذربایجان‌غربی را در جایگاه نخست تولید عسل ایران قرار داده است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان ادامه داد: در حوزه تکمیل زنجیره ارزش عسل نیز آذربایجان‌غربی پیشرو بوده و در سال جاری تعداد شرکت‌های فعال این بخش به دو واحد افزایش خواهد یافت که در این شاخص نیز رتبه اول کشور را به خود اختصاص داده است.

به گفته اصغری، آذربایجان‌غربی با دارا بودن شش کارخانه فرآوری و بسته‌بندی دارای برند، از استان‌های برتر کشور در بسته‌بندی عسل به شمار می‌رود و یکی از قطب‌های مهم صادرات این محصول به کشورهای حاشیه خلیج فارس، اروپا و عراق است.

وی تأکید کرد: با توجه به این شاخص‌ها، آذربایجان‌غربی شایستگی عنوان «پایتخت عسل ایران» را دارد.

