چالش اصلی شهر بهارستان، فقدان ساختار سیاسی است

به گزارش خبرنگار ایلنا از اصفهان، محمد مهدی فردوسی در نشست خبری با اشاره به جایگاه بهارستان در میان شهرهای جدید کشور اظهار کرد: بهارستان نخستین شهر جدید جمهوری اسلامی است که سکونت در آن از سال ۱۳۷۲ آغاز شد.

وی اضافه کرد: جمعیت این شهر در سرشماری ۱۳۹۵ حدود ۷۹ هزار نفر بود که در سال ۱۴۰۰ به ۱۰۴ هزار نفر رسید.

فردوسی افزود: اکنون براساس آمار انشعابات فعال آب و برق، جمعیت واقعی شهر از ۱۸۰ هزار نفر عبور کرده و پیش‌بینی می‌شود به‌زودی بیش از ۲۰۰ هزار نفر در بهارستان سکونت داشته باشند.

شهردار بهارستان با اشاره به مقایسه وضعیت این شهر با شهرستان‌های کوچک تر استان گفت: درحالی‌ که شهرستان‌هایی با جمعیت کمتر از یکصد هزار نفر دارای فرمانداری و ادارات مستقل هستند بهارستان با جمعیت کنونی هنوز فاقد ساختار سیاسی است.

فردوسی ادامه داد: وجود تنها یک کلانتری، نبود اداره ثبت‌ احوال، مراکز خدمات اداری و شبکه مستقل بهداشت و درمان از مشکلات جدی شهروندان است و مردم برای دریافت ساده‌ترین خدمات مجبورند به اصفهان مراجعه کنند.

وی داشتن بخشداری یا ترجیحاً فرمانداری مستقل و ارائه خدمات اداری، امنیتی و درمانی درسطح شهر را از مطالبه‌های جدی شهروندان و فعالان اجتماعی این شهر اعلام کرد و درباره پیامدهای رشد سریع جمعیت هشدار داد: حدود ۱۹ هزار واحد مسکن ملی در شرق و چند هزار واحد تعاونی مسکونی جدید در غرب شهر در دست احداث است که به‌تنهایی بیش از ۷۰ هزار نفر جمعیت جدید بهارستان اضافه خواهند کرد. این در حالی است که بسیاری از خدمات شهری مانند مدارس، پارک‌ها، خانه‌های بهداشت، مراکز ورزشی و حتی مساجد هنوز در فازهای ۲ و ۳ تکمیل نشده‌اند.

فردوسی تاکید کرد: ارتقای درجه شهرداری و ایجاد ساختار سیاسی مستقل برای این شهر ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

وی همچنین از افزایش ۵۰۰ میلیارد تومانی بودجه شهرداری نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: بودجه سال گذشته شهرداری ۵۶۸ میلیارد تومان بود که حدود ۴۸۴ میلیارد تومان آن محقق شد و تنها در چهار ماه پایانی سال حدود ۲۵۰ میلیارد تومان درآمد نقدی وصول شد.

وی ادامه داد: برای سال ۱۴۰۴ بودجه شهرداری یک‌هزار میلیارد تومان بسته شده که ۷۴۳ میلیارد تومان آن نقدی و بقیه مربوط به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است.

شهردار بهارستان با بیان اینکه تا ۲۱ مرداد امسال ۱۷۱ میلیارد تومان درآمد نقدی وصول شده افزود: این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۲ درصد رشد داشته است اما با وجود این، هنوز ۱۵ درصد از تحقق برنامه بودجه عقب هستیم.

وی عمده درآمد شهرداری را از بخش‌های دولتی و پس از آن از محل عوارض توسعه شهری دانست.

فردوسی همچنین اعلام کرد که چند پروژه عمرانی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی شامل بازار بزرگ میلاد، سامانه پایش تصویری و ثبت تخلفات، گلخانه مکانیزه، تعمیرگاه اتوبوس‌رانی و نیروگاه خورشیدی ۸۰ کیلوواتی در شهریورماه به بهره‌برداری خواهد رسید.

شهردار بهارستان ابراز امیدواری کرد که همزمان با ایام میلاد پیامبر اسلام(ص) و هفته دولت، گام نخست پروژه‌های شهرداری افتتاح شود و تاکید کرد: تمام تلاش مدیریت شهری این است که پروژه‌های نیمه‌تمام سال‌های گذشته به سرانجام برسند و با بهره‌برداری از طرح‌های جدید، گامی مؤثر در مسیر عدالت و توسعه شهر بهارستان برداشته شود.

وی با اشاره به این که تسهیل در روند اخذ مجوزها مهم‌ترین مطالبه سرمایه گذاران است، ابراز کرد: با توجه به اینکه شورای شهر نداریم و استاندار به‌عنوان قائم مقام شورا عمل می‌کند، تلاش کرده‌ایم مجوزها با سرعت بیشتری صادر شود تا پروژه‌ها هرچه زودتر به نتیجه برسند.

شهردار بهارستان تأکید کرد که شرکت عمران و دیگر نهادهای استانی نیز در حال اجرای پروژه‌های مهم در بهارستان هستند و امیدواریم با تصویب و تکمیل آنها، توسعه و رونق بیشتری در این شهر شاهد باشیم.

وی در پاسخ به خبرنگار ایلنا در خصوص برند شهری بهارستان عنوان کرد: در این زمینه اقداماتی آغاز شده اما به دلیل برخی مشکلات، همچنان نیاز به کار جدی در این بخش است اما با تمام توان تلاش داریم در این زمینه وارد شویم، بهارستان با ارائه خدمات الکترونیکی میتواند برند شهری خود را توسعه دهد و برای این کار برنامه داریم.

