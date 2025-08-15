مجلس تعزیه«علی اکبر» و «زیارت جابر» در شلمچه و چذابه اجرا شد

به گزارش ایلنا از خوزستان، در دومین روز «ششمین سوگواره ملی تئاتر میدانی و تعزیه اربعین حسینی» مجلس تعزیه «علی اکبر» به کارگردانی اسماعیل مجللی از استان مرکزی شهرستان اراک پس از اجرای موفق در پایانه مرزی شلمچه، در چذابه نیز با حضور مدیران فرهنگی و زائرین حسینی اجرا شد.

همچنین مجلس تعزیه «زیارت جابر» به کارگردانی اسماعیل مجللی از استان مرکزی در یک نوبت در پایانه مرزی چذابه در مقابل موکب فرهنگ، هنر و رسانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان باحضور مدیران و مسئولین فرهنگی اجرا شد و مورد استقبال زائرین اربعین حسینی قرار گرفت.

مجلس تعزیه «زیارت جابر» یکی از اجراهای درخشان در قالب «ششمین سوگواره ملی تئاتر میدانی و تعزیه اربعین حسینی» بود که در پایانه مرزی چذابه در خاطر تماشاگران به یادگار گذاشتند.

در همین راستا پس از پایان روزانه‌ی اجرای گروه‌های منتخب، از اسماعیل مجللی مدرس و پژوهشگر تعزیه کشور باحضور دبیر سوگواره و مدیران فرهنگی تقدیر به عمل آمد.

اجرای تعزیه «زیارت جابر» و مجلس «حضرت علی اکبر» شور و شعور حسینی را در شلمچه و چذابه به تماشا گذاشتند.

«ششمین سوگواره ملی تئاتر میدانی و تعزیه اربعین حسینی» به دبیری مصطفی بوعذار با همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان با همکاری اداره‌کل هنرهای نمایشی، استانداری خوزستان، انجمن هنرهای نمایشی از ۱۷ تا ۲۳ مردادماه ۱۴۰۴ با حضور ۲۵ گروه نمایشی در بخش‌های میدانی و تعزیه در پایانه‌های مرزی چذابه و شلمچه استان خوزستان برگزار شد.

