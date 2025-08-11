خبرگزاری کار ایران
فارس، رتبه اول کشور در سه شاخص کلیدی پروژه ملی G-NAF را کسب کرد

فارس، رتبه اول کشور در سه شاخص کلیدی پروژه ملی G-NAF را کسب کرد
با تلاش‌های شبانه‌روزی و بهره گیری از ظرفیت های درون استانی، فارس موفق به کسب رتبه نخست کشوری در سه شاخص کلیدی پروژه ملی G-NAF شد.

به گزارش ایلنا،  مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات فارس در تشریح این موفقیت گفت: با تحلیل و بررسی دقیق آمارهای مردادماه در سامانه جامع پایش عملکرد پروژه ملی G-NAF، استان فارس در هر سه معیار اصلی یعنی ژئوکد، داده‌ آمایی و عملیات میدانی موفق به کسب رتبه اول کشوری شده است.

حمید سلیمان‌پور با اشاره به سفر اخیر معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی پست ایران به استان فارس،   یادور شد:  بهره گیری از  راهبردهای معاون وزیر موجب شتاب بخشی به اجرای این پروژه در استان شد که در راستای تحقق این راهکارها، یک کار گروهی منسجم و با برنامه‌ریزی دقیق در استان شکل گرفته و در نتیجه عملکرد استان فارس در گزارش‌های هفتگی، ماهانه و سه‌ماهه، روند صعودی و رو به رشدی داشته است.

وی اظهار داشت: به عنوان مثال، در مقایسه عملکرد مرداد ماه با تیرماه، شاهد افزایش چشمگیر و بهبود عملکرد در سه شاخص اصلی بودیم.

سلیمان‌پور تاکید کرد: این رتبه نخست در سطح کشور همچنین نشان‌دهنده تعهد و تلاش همکاران ما در اداره کل پست استان در اجرای این پروژه ملی است که با پشتکار و دقت نظر، داده‌های دقیق و کاملی را جمع‌آوری و ثبت نموده و عملیات میدانی را با بالاترین کیفیت به سرانجام رسانده اند و این دستاورد نه تنها برای استان فارس، بلکه برای پیشبرد اهداف کلی پروژه G-NAF در سطح کشور نیز بسیار حائز اهمیت است.

نماینده ارشد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در استان فارس در پایان خاطرنشان کرد: پروژه G-NAF به عنوان یکی از پروژه‌های زیربنایی کشور، نقش مهمی در ساماندهی اطلاعات مکانی و آدرس‌دهی دقیق دارد و این موفقیت، به تکمیل هرچه سریع‌تر و دقیق‌تر این طرح ملی در استان فارس کمک شایانی خواهد کرد و از تمامی همکاران و دست‌اندرکاران این پروژه در استان فارس قدردانی کرد.

روح‌الله عباسی، مدیرکل پست استان فارس، نیز به تشریح اقدامات صورت‌گرفته پرداخت و گفت: همکاران ما در اداره کل پست استان با یک بسیج همگانی، تمام ظرفیت خود را برای پیشبرد پروژه G-NAF به کار گرفته‌اند و یکی از مهم‌ترین اقدامات ما، اختصاص سرمایه انسانی مجرب برای ژئوکد کردن کدپستی‌ها است.

وی افزود: ما مسئولیت داریم که کدپستی‌های موجود را به پارسل‌ها و نقشه‌های دقیق مکانی منتسب کنیم تا اطلاعات آدرس‌دهی کاملاً منطبق بر واقعیت باشد و این فرآیند با تلاش بی‌وقفه همکاران پست در سراسر استان فارس در حال انجام است و با استفاده از ظرفیت‌های داخلی توانسته‌ایم سرعت و دقت کار را به شکل قابل توجهی افزایش دهیم.

