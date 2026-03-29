دستگیری ۲ عامل مرتبط با شبکه اینترنشنال
سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی استان گلستان اعلام کرد: این ۲ فرد (یک زن ویک مرد) ضمن ارتباط با ستاد رسانهی صهیونیستها (شبکه تروریستی اینترنشنال) و ارسال مختصات اماکن نظامی و محل استقرار نیروهای حافظ امنیت برای این پایگاه جاسوسی و ارتباط با گروهکهای تروریستی تجزیه طلب، مترصد اقدام میدانی برای آشوب خیابانی در فراخوانهای دشمن آمریکایی صهیونی بود.
به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری پلیس، ماموران سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی استان گلستان با اشراف و رصد اطلاعاتی، این دو فرد ارسال کننده تصاویر و اخبار را در شهرستان کردکوی شناسایی و در عملیاتی ضربتی هردو را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.
متهمان پس ازتشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.
در این اطلاعیه از مردم خواسته شده است: ضمن ادامه حضورشان در خیابانها، هرگونه تلاش برای ایجاد ناامنی یا تحریک افکار عمومی را به اطلاع پلیس با شماره تلفن ۱۱۰ برساند تا با عوامل دشمن قاطعانه برخورد کنند.