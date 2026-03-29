دستگیری ۲ عامل مرتبط با شبکه اینترنشنال

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری پلیس، ماموران سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی استان گلستان با اشراف و رصد اطلاعاتی، این دو فرد ارسال کننده تصاویر و اخبار را در شهرستان کردکوی شناسایی و در عملیاتی ضربتی هردو را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

متهمان پس ازتشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.

در این اطلاعیه از مردم خواسته شده است: ضمن ادامه حضورشان در خیابان‌ها، هرگونه تلاش برای ایجاد ناامنی یا تحریک افکار عمومی را به اطلاع پلیس با شماره تلفن ۱۱۰ برساند تا با عوامل دشمن قاطعانه برخورد کنند.

