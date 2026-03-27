بارش باران و برف در جادههای ۲۵ استان
رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا از ترافیک سنگین در محورهای شمالی و بارش در ۲۵ استان کشور خبر داد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ ناصر قلینیا درباره وضعیت ترافیکی محورهای شمالی اظهار کرد: محور چالوس در مسیر شمال به جنوب در حد فاصل میانک تا مجلار و محدودههای سیاهبیشه، پل زنگوله و دهانه شمالی تونل کندوان با ترافیک سنگین مواجه است. همچنین در آزادراه تهران–شمال مسیر جنوب به شمال محدوده تونل شماره ۱۵ نیز ترافیک سنگین گزارش شده است.
وی با بیان اینکه محور هراز در هر دو مسیر پرترافیک است، گفت: مسیر جنوب به شمال محدودههای مبارکآباد، پیست آبعلی و امامزاده هاشم و در مسیر شمال به جنوب محدودههای سهراهی چلاو، بایجان و آباسک ترافیک سنگین جریان دارد همچنین آزادراه تهران–کرج–قزوین در محدوده پل فردیس با ترافیک سنگین همراه است.
رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا ادامه داد: تردد در محورهای فیروزکوه، تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس و آزادراه قزوین–رشت در مسیر رفت و برگشت روان گزارش شده است همچنین محور چالوس در مسیر جنوب به شمال و آزادراه تهران–شمال در مسیر شمال به جنوب ترافیک، روان است.
قلینیا درباره وضعیت جوی محورها اظهارکرد: محورهای شمالی با بارش برف و باران همراه هستند همچنین در برخی محورهای استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، زنجان، لرستان، فارس و کهگیلویه و بویراحمد بارش برف و باران و در ۲۵ استان کشور شامل ایلام، خوزستان، مرکزی، همدان، سمنان، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، بوشهر، قزوین، گیلان، کرمانشاه، قم، تهران، البرز، مازندران، کرمان، یزد و هرمزگان بارندگی گزارش شده است.
وی درباره انسداد برخی محورهای غیر شریانی گفت: پونل–خلخال، پاتاوه–دهدشت، جاسک–بشاگرد، زرآباد–چاهان، دلگان–جلگه، حسینزائری–ملگل، بندرخمیر–سهراهی منبع آب (جاده قدیم بندرعباس)، شهرکرد– مسجدسلیمان و کمربندی یاسوج–اصفهان تا اطلاع بعدی مسدود هستند.
رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا اضافه کرد: محورهای گنجنامه–تویسرکان، سروآباد–پاوه (گردنه تته)، سیسخت–پادنا و وازک–بلده نیز بهدلیل شرایط فصلی مسدود گزارش شدهاند.
قلینیا در پایان تاکید کرد: با توجه به شرایط ترافیکی و جوی، از رانندگان درخواست میکنم ضمن مدیریت زمان سفر، از عجله و تخلفات حادثهساز خودداری کنند.