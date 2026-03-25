فرمانده مرزبانی فراجا:

امنیت در مرزها برقرار است/ به هرگونه تعرض در مرزها قاطعانه پاسخ می‌دهیم 

فرمانده مرزبانی فراجا از برقراری امنیت کامل و وضعیت منظم در پایانه‌های مرزی کشور خبر داد.

به گزارش ایلنا و به نقل از خبرگزاری پلیس، سردار علی‌اکبر جاویدان با اشاره به استقرار کامل و آماده‌باش جنگی یگان‌های مرزبانی در طول نوار مرزی گفت: مرزبانان با روحیه‌ای جهادی و انقلابی در تمامی نقاط مرزی کشور حضور دارند و هرگونه تهدید را با قدرت و هوشیاری کنترل می‌کنند. 

وی خاطرنشان کرد: آنان در سخت‌ترین شرایط با ایمان و غیرت از مرزهای ایران عزیز دفاع می‌کنند.

فرمانده مرزبانی فراجا از برقراری امنیت کامل و وضعیت منظم در پایانه‌های مرزی کشور خبر داد و افزود: تردد در گذرگاه‌های مرزی و مسیرهای ارتباطی با کشورهای همسایه بدون مشکل و با تکیه بر دیپلماسی فعال و تعامل سازنده انجام می‌شود.

وی اضافه کرد : مردم مطمئن باشند اگر هرگونه تعرضی از سوی هر گروهی به مرزهای کشور صورت گیرد، مرزبانان پاسخ قاطع و پشیمان‌ کننده خواهند داد؛ همان‌گونه که تاکنون نیز در چندین مرحله با هوشیاری و آمادگی کامل، اقدامات گروهک‌ها و گروه‌های تروریستی خنثی شده و اجازه داده نشده است خللی در امنیت مرزها ایجاد شود.

جاویدان تأکید کرد: با توجه به شرایط خاص و وضعیت جنگی در امتداد نوار مرزی، هرگونه اقدام علیه امنیت کشور با پاسخ قاطع و فوری نیروهای مرزبانی روبه‌رو خواهد شد.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
