فرمانده مرزبانی فراجا:
امنیت در مرزها برقرار است/ به هرگونه تعرض در مرزها قاطعانه پاسخ میدهیم
فرمانده مرزبانی فراجا از برقراری امنیت کامل و وضعیت منظم در پایانههای مرزی کشور خبر داد.
به گزارش ایلنا و به نقل از خبرگزاری پلیس، سردار علیاکبر جاویدان با اشاره به استقرار کامل و آمادهباش جنگی یگانهای مرزبانی در طول نوار مرزی گفت: مرزبانان با روحیهای جهادی و انقلابی در تمامی نقاط مرزی کشور حضور دارند و هرگونه تهدید را با قدرت و هوشیاری کنترل میکنند.
وی خاطرنشان کرد: آنان در سختترین شرایط با ایمان و غیرت از مرزهای ایران عزیز دفاع میکنند.
فرمانده مرزبانی فراجا از برقراری امنیت کامل و وضعیت منظم در پایانههای مرزی کشور خبر داد و افزود: تردد در گذرگاههای مرزی و مسیرهای ارتباطی با کشورهای همسایه بدون مشکل و با تکیه بر دیپلماسی فعال و تعامل سازنده انجام میشود.
وی اضافه کرد : مردم مطمئن باشند اگر هرگونه تعرضی از سوی هر گروهی به مرزهای کشور صورت گیرد، مرزبانان پاسخ قاطع و پشیمان کننده خواهند داد؛ همانگونه که تاکنون نیز در چندین مرحله با هوشیاری و آمادگی کامل، اقدامات گروهکها و گروههای تروریستی خنثی شده و اجازه داده نشده است خللی در امنیت مرزها ایجاد شود.
جاویدان تأکید کرد: با توجه به شرایط خاص و وضعیت جنگی در امتداد نوار مرزی، هرگونه اقدام علیه امنیت کشور با پاسخ قاطع و فوری نیروهای مرزبانی روبهرو خواهد شد.