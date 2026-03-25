به گزارش ایلنا و به نقل از خبرگزاری پلیس، سردار حسن مومنی در بازدید از قرارگاه پلیس راه استان قزوین با اشاره به افزایش تردد در مسیرهای مواصلاتی گفت: در حال حاضر تردد در جاده‌های کشور به‌ویژه محورهای شمالی ادامه دارد و محور قزوین یکی از مسیرهای کلیدی به شمار می‌رود که بخش عمده‌ای از ترافیک استان‌های شمال غرب و گیلان از این محور عبور می‌کند.

جانشین پلیس راهور فراجا افزود: در روزهای اخیر در استان قزوین شاهد افزایش تردد بودیم، اما خوشبختانه آمار تصادفات در این منطقه نسبت به مدت مشابه گذشته کاهش یافته است.

به گفته مومنی، از ابتدای اجرای طرح نوروزی تا کنون بیشترین حجم تردد مربوط به استان‌های مازندران، گیلان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و همدان بوده است و تراکم خودروها عمدتاً در همین مناطق مشاهده می‌شود.

جانشین پلیس راهور فراجا در ادامه با اشاره به لزوم رعایت کامل مقررات رانندگی گفت: از مردم عزیز تقاضا داریم هنگام رانندگی حتماً مقررات و توصیه‌های راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند تا به سلامت به مقصد برسند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت خاص کشور و حملات اخیر دشمنان اظهارکرد: با توجه به شرایط جنگی و احتمال بمباران برخی اماکن، لازم است مردم از هرگونه تجمع در اطراف محل‌های آسیب‌دیده خودداری کنند. وظیفه پلیس راهور در چنین شرایطی باز نگه‌داشتن مسیر برای خودروهای امدادی است و تجمعات غیرضروری مانع عملیات امدادرسانی می‌شود.

مومنی تأکید کرد: لحظات طلایی امدادرسانی بسیار حیاتی است. اگر مسیرها بسته شود، نیروهای هلال احمر و اورژانس نمی‌توانند خدمات نجات را به موقع انجام دهند و این مسئله جان هموطنان ما را به خطر می‌اندازد.

جانشین پلیس راهور فراجا از رانندگان خواست در صورت مسدود اعلام شدن مسیرها، از تردد در آن خودداری کنند و افزود: روحیه نوع‌دوستی مردم ایران ستودنی است، اما خواهش می‌کنم تا زمانی که نیروهای امدادی اعلام نکرده‌اند، کسی برای کمک‌رسانی به محل حادثه مراجعه نکند تا ترافیک و بی‌نظمی ایجاد نشود.

مومنی سپس از آغاز همزمان موج رفت و برگشت سفرهای مردم در سراسر کشور خبر داد و افزود: هم‌اکنون هم مسیر رفت فعال است و هم برگشت چراکه مردم علاوه بر سفرهای تفریحی، دید و بازدید اقوام و صله‌ رحم را نیز انجام می‌دهند که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب نیز بوده است.

وی با اشاره به شرایط مطلوب عبور و مرور و کاهش تصادفات گفت: شاهد کاهش قابل ملاحظه تصادفات و آمار جانباختگان بوده‌ایم. امیدواریم این روند کاهشی در روزهای پایانی تعطیلات نیز ادامه پیدا کند.

مومنی در پایان خاطرنشان کرد: با وجود حجم بالای ترددها، وضعیت جاده‌ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته بهتر است و تعداد حوادث جاده‌ای نیز به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. از همه هموطنان تقاضا داریم همچنان با رعایت مقررات به سلامت سفر کنند.

