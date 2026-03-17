پیام فراجا به فرمانده ارتش و نیروی دریایی در خصوص شهدای ناوشکن دنا

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری پلیس؛ در پیام فرماندهی انتظامی کشور به فرمانده ارتش و نیروی دریایی قهرمان آمده است:

مِنَ المُؤمِنینَ رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَیهِ فَمِنهُم مَن قَضیٰ نَحبَهُ وَمِنهُم مَن یَنتَظِرُ ۖ وَما بَدَّلوا تَبدیلًا

شهادت مظلومانه دلیر مردان ناوشکن دنا، بر اندوهمان افزود و برگ ننگین دیگری از ددمنشی آمریکای جنایتکار و دست نشانده‌اش رژیم غاصب صهیونی در دفتر تاریخ نگاشته شد.

ملت شهیدپرور ایران اسلامی بار دیگر و در ادامه جهاد حضور خود در میادین مختلف شهرها از جمله شهر تهران، جهت وداع با این عزیزان سفر کرده، مشتی محکم بر دهان استکبار جهانی خواهند زد.

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

انتهای پیام/