خدماترسانی ناوگان اتوبوسرانی پایتخت به شهروندان در مراسم شب های قدر
روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با صدور اطلاعیهای، ضمن عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن ایام شهادت مولی الموحدین حضرت علی (ع)، از خدماترسانی ناوگان اتوبوسرانی به شرکتکنندگان در مراسم لیالی قدر، خبر داد.
بر اساس این گزارش، اتوبوسرانی تهران علاوه بر تقویت خطوط منتهی به امام زاده ها، بقاع متبرکه و ارائه خدمات ۲۴ ساعته در خطوط تندرو، برای رفاه حال شرکتکنندگان در پایان مراسم مذکور در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، نسبت ارائه خدمات حمل و نقلی از مبادی و مقاصد زیر اقدام مینماید:
*مبادی:*
میدان شهر ری مقابل بیمارستان فیروز آبادی
شهر ری میدان امام هادی(ع)
*مقاصد:* میدان خراسان - خاوران- دولت آباد