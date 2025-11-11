حسینی:
رئیس سازمان بهزیستی با اشاره به رویکرد جدید این سازمان در توانبخشی گفت: یکی از رویکردهای نوین در توانبخشی، استفاده از توانبخشی هنری است لذا در ۱۶۱۰ مرکز توانبخشی، اتاق هنر ایجاد کردهایم.
به گزارش ایلنا، احمد مسجدجامعی قائممقام رئیس مرکز دایرهالمعارف بزرگ اسلامی با سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور، دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار، رئیس سازمان بهزیستی گفت: در حال آمادهسازی خانه هنر افراد دارای معلولیت هستیم و معتقدم باید نظریه امتداد را گسترش دهیم یعنی امتداد زندگی معلولان باشیم و به آنان برای داشتن زندگی بهتر کمک کنیم. وسایل کمک توانبخشی در سالهای اخیر مدرن شده و باید جدیدترین دستگاهها و تجهیزات مورد استفاده افراد دارای معلولیت را احصا کنیم و ضروری است بررسی کنیم، آیا منابعی که هزینه میکنیم برای خرید وسایل مناسب صرف میشود یا خیر. کارشناسان ما در سطح ستاد و استانها آموزشهای لازم برای شناسایی و استفاده از این تجهیزات را دیدهاند و باید تأمین این وسایل از طریق شرکتهای دانشبنیان داخلی انجام شود.
حسینی اظهار کرد: سازمان بهزیستی مردمیترین سازمان دولت است. این سازمان به ۲۳ هزار مرکز غیردولتی مجوز ارائه خدمات داده و از آنها برای اجرای برنامههای اجتماعی و توانبخشی حمایت مالی میکند.
وی با اشاره به نیاز نابینایان و ناشنوایان به خدمات روانشناختی ویژه گفت: این گروه از افراد به روانشناسی خاص خود نیاز دارند. نخستین اصل در خدمات مشاوره، محرمانه بودن است اما ناشنوایان برای مراجعه به روانشناس معمولاً نیازمند مترجم هستند از اینرو وارد حوزه تربیت روانشناس تخصصی برای ناشنوایان و نابینایان شدیم و اولین مرکز روانشناسی ویژه ناشنوایان را ایجاد کردیم. در حال حاضر ۳۵۰۰ مرکز مشاوره فعال داریم و برای نخستین بار روانشناسان سالمند را نیز آموزش میدهیم تا در مراکز مشاوره خدمات اختصاصی به سالمندان ارائه کنند.
رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: یکی از رویکردهای نوین در توانبخشی، استفاده از توانبخشی هنری است. در ۱۶۱۰ مرکز توانبخشی، اتاق هنر ایجاد کردهایم تا خدمات هنردرمانی و مهارتهای هنری در فرآیند درمان مورد استفاده قرار گیرد .۱۳ چرخش تحولآفرین در سازمان بهزیستی تعریف کردهایم که محور آن حرکت به سمت توانمندسازی، فرصتآفرینی، محلهمحوری و مشارکت اجتماعی است و در این راستا، طرح سلام یا سلامت اجتماعی محلهمحور را طراحی کردهایم و در این رابطه با وزیر آموزش و پرورش یک تفاهم نامه امضا کردیم و توافق شد، ساعات عصر مدارس در اختیار بهزیستی قرار گیرد و در هر استان یک مدرسه تحت پوشش طرح سلام قرار دارد و در این مدارس میتوان زبان اشاره را به افراد محله آموزش داد.
تأکید بر توسعه مراکز هنری ویژه معلولان
در ادامه این دیدار، احمد مسجدجامعی قائممقام رئیس مرکز دایرهالمعارف بزرگ اسلامی، گفت: در شورای شهر تهران اسنادی تصویب کردهایم که بر اساس آن برای پنج نقطه از تهران مراکز هنری ویژه معلولان پیشبینی شده است و یک مرکز احداث شد و لازم است ساخت مراکز دیگر با جدیت پیگیری شود. پیشنهاد میکنم اسناد مصوب در این زمینه گردآوری و در اختیار سازمان بهزیستی قرار گیرد تا همافزایی بیشتری ایجاد شود.
در ادامه نشست، فاطمه عباسی معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور، گفت: جلساتی با معاونت علمی ریاستجمهوری برگزار کردیم و با همراهی آنها تجهیزات جدید توانبخشی مانند ویلچرهای کربنی سبک را برای معلولان خریداری کردیم. متأسفانه در حوزه فناوریهای کمک توانبخشی در کشور ضعف وجود دارد و انتظار داریم وزارت بهداشت در این زمینه فعالتر شود و تاکنون توجه کافی به این حوزه نداشته است و سازمان بهزیستی بیشتر درگیر مسائل معیشتی افراد دارای معلولیت است.
عباسی گفت: کشور به ۶ منطقه تقسیم شده و در هر منطقه جشنوارههای ویژه افراد دارای معلولیت برگزار میشود. امسال برای نخستینبار در بخش فراگیر جشنواره بینالمللی تئاتر مریوان حضور داشتیم و تعدادی از هنرمندان دارای معلولیت موفق به کسب جوایز بینالمللی شدهاند. تاکنون ۱۳۰ پایگاه هنر روستایی ایجاد شده که ۱۰ مورد از آنها در استان سیستان و بلوچستان قرار دارد. همچنین طرح ملی شیوعشناسی پیشگیری از معلولیت را اجرا کردهایم که طی آن ۲۷۹ هزار خانوار در ۱۹ استان بررسی شدند. بر اساس نتایج این طرح، ۱۱.۵ درصد جمعیت کشور (حدود ۱۰ میلیون نفر) دارای درجاتی از محدودیت عملکردی هستند که ۴۹ درصد منشأ اکتسابی و ۵۱ درصد منشأ ژنتیکی دارد.