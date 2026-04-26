مدیرکل کار استان خبرداد:

در هفته کار و کارگر بیش از ۱۰۰ برنامه در گلستان اجرا می‌شود

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان گفت: در هفته کار و کارگر بیش از یکصد برنامه در سطح استان گلستان اجرا می‌شود ودر روزهای آینده نیز برنامه‌های متنوعی در راستای تبیین جایگاه جامعه کارگری و کارفرمایی برگزار خواهد شد.

به گزارش ایلنا از گلستان، ایوب هلاکو گفت: غبارروبی گلزار شهیدان، دیدار با خانواده‌های معظم شهدا، دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و استاندار و فرمانده سپاه نینوا، بازدید از واحدهای تولیدی و صنعتی استان را از جمله برنامه‌های این هفته کار وکارگر است.  

وی گفت: افزایش تا شصت درصدی حقوق ومزایا، تسهیلات واحد‌های تولیدی که غیر مستقیم از جنگ آسیب دیده‌اند و پرداخت مقرری بیمه بیکاری کارگرانی که ممکن است تعدیل شوند از برنامه‌های حمایتی دولت از کارگران است. 

وی افزود: محور اصلی برنامه‌های هفته کارگر، تجلیل و قدردانی از جامعه کارگری و همچنین تبیین بخشی از خدمات دولت در حمایت از این قشر تلاشگر است. 

وی با بیان اینکه مجموعه برنامه‌های اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان متأثر از سیاست‌های وزارتخانه طراحی شده است، گفت: این برنامه‌ها شامل پرداخت تسهیلات، حمایت از بیمه بیکاری، رسیدگی به واحدهای آسیب‌دیده و اعمال معافیت‌ها و امهال در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود. 

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان ادامه داد: برنامه‌های هفته کارگر در استان در سه حوزه فرهنگی، ورزشی و اجتماعی و در ۱۴ شهرستان برگزار می‌شود و اجرای آن‌ها از امروز آغاز شده است. در روزهای آینده نیز برنامه‌های متنوعی در راستای تبیین جایگاه جامعه کارگری و کارفرمایی برگزار خواهد شد.

اخبار مرتبط
