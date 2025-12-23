خبرگزاری کار ایران
هر شب میزبان ۳۰ نفر از افراد بی‌سرپناه در گرمخانه شهرداری گرگان هستیم

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری گرگان گفت: به طور متوسط در هر شب میزبان ۳۰ نفر از افراد بی‌سرپناه در گرمخانه شهرداری هستیم که پیش‌بینی می‌شود با شروع فصل سرما بر تعداد آن‌ها افزوده شود.

به گزارش ایلنای گلستان، موسی‌الرضا صفری گفت: در راستای پاسداشت ارزش‌های انسانی و ایرانی ۳۵ نفر از شهروندان بی‌خانمان در سنتی پسندیده و به رسم هرساله در شب یلدا مهمان گرمخانه شهرداری شدند و مورد پذیرایی قرار گرفتند. 

وی تصریح کرد: وجود افراد بی‌سرپناه در شهرها واقعیتی انکار ناپذیر است که شهرداری به سهم خود با راه اندازی گرمخانه به مسئولیت اجتماعی خود عمل کرده است و در شب یلدا نیز شادیهای‌مان را با آن‌ها به اشتراک گذاشتیم. 

وی افزود: کارکنان واحد مددسرا به طور مستمر در سطح شهر گرگان شهروندان کارتن خواب را به گرمخانه منتقل می‌کنند لذا شهروندان نیز در صورت مشاهده افراد کارتن‌خواب به شماره تلفنی ۱۳۷ تماس حاصل نمایند. 

وی گفت: گرمخانه‌ها معمولاً از ابتدای زمستان فعالیتشان را آغاز می‌کنند، اما ما با توجه به وضعیت آب‌وهوای سرد، فعالیت مراکز نگهداری از همشهریان بی‌خانمان را از اواسط مهر آغاز کرده ایم.

